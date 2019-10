31.10.2019

Kunst in vielen Facetten

Helmuth Hampel bis 10. November in Rain

Der Mertinger Bildhauer Helmuth Hampel stellt bis Sonntag, 10. November, im Rainer Schloss aus. Zu sehen sind die Arbeiten am 1., 3., 9. und 10. November von 11 bis 17 Uhr.

Bei der Eröffnung hieß Bürgermeister Gerhard Martin zahlreiche Gäste willkommen und freute sich, wieder einen namhaften Künstler begrüßen zu dürfen. Über den Künstler und dessen vielschichtige Arbeiten in Stein und Metall sowie Kalligrafie und Bilder referierte Gerhard Sprissler. Er ließ den Werdegang Hampels Revue passieren und erklärte, warum dieser sich nicht nur auf eine Kunstform wie die Bildhauerei beschränkt, sondern auch eine Leidenschaft für die Kalligrafie entwickelt hat.

Die Gäste bestaunten, wie vielfältig die Möglichkeiten sind von skulpturaler menschlicher Darstellung, von farblich abgetönt bis extrem reduziert und wie der Ausdruck in den verschiedenen Steinarten sich verändert. Umrahmt werden die Skulpturen von expressiver Kalligrafie – vom dekorativen Schriftbild bis hin zu interessant gestalteten Leporellos. Musikalisch begleitete das Neuburger Duo O-Ton die Vernissage in hervorragender Manier. Der Künstler ist an den beiden kommenden Wochenenden selbst da und steht den Besuchern gerne Rede und Antwort. (dz)

