17.06.2020

Leerstehender Laden in Wemding soll zu Wohnungen umgebaut werden

Das ehemalige Schuh- dun Modegeschäft in der Wemdinger Altstadt gibt es schon länger nicht mehr.

Plus Das Gebäude eines ehemalige Schuh- und Modegeschäfts in der Wemdinger Altstadt steht schon seit ein paar Jahren leer. Nun soll dort neuer Wohnraum geschaffen werden.

Über Jahrzehnte konnten im Erdgeschoss in dem Gebäudes in der Wemdinger Altstadt (Ecke Wolfgangstraße/Langgasse) Schuhe und Bekleidung gekauft werden. Seit ein paar Jahren stehen die Geschäftsräume leer. Nun wollen die Eigentümer der Immobilie den einstigen Laden in Wohnungen umwandeln. Mit dem Antrag auf eine entsprechende Nutzungsänderung beschäftigte sich der Wemdinger Stadtrat. Laut Stadtbaumeister Wolfgang Jaumann sollen drei kleinere Wohnungen geschaffen werden. Die Räte erteilten diesem Ansinnen einstimmig das Einvernehmen. (wwi)

Lesen Sie auch:

Themen folgen