Lese-Sommer: Die Pilzsammlerin

Plus Die DZ lädt ein zum Lese-Sommer: Da das Nordschwäbische Literaturfestival abgesagt werden musste, schreiben Mitglieder des Donauwörther Autorenclubs Geschichten für unsere Zeitung. In Folge 4 gibt es eine Geschichte mit einer überraschenden Wendung. Geschrieben wurde sie von Gabriele Walter.

Die ersten Sonnenstrahlen streichelten Lillis Gesicht, als sie am frühen Morgen erwachte. Gerade mal fünf Jahre alt, blickte sie jeden Morgen erwartungsvoll in den neuen Tag. Heute freute sie sich auf den Ausflug mit ihrer Freundin Helga und deren Mutter. Es sollte in den nahen Wald zum Pilze sammeln gehen.

Lilli liebte den federnden Waldboden, die unzähligen Gerüche der verschiedenen Bäume und der feuchten Erde. Zudem gab es außer den Bäumen auch Sträucher, Blumen, manchmal sogar Tiere zu sehen und zu bestimmten Zeiten konnte man Beeren und Pilze sammeln.

Sowie Lilli einen Pilz entdeckte, rief sie nach Helgas Mutter. Handelte es sich um einen essbaren Pilz, schnitt diese ihn vorsichtig ab, nicht, ohne zuvor dessen Namen zu nennen. Am Ende hatte Lilli nicht nur eine Menge über Pilze gelernt, sie brachte auch einen ganzen Korb voll mit den vielfältigsten Pilzen nach Hause.

Besuch beim griesgrämigen Onkel

Lillis Mutter kannte sich mit Pilzen nicht aus, also stellte sie den Korb in die Speisekammer, um sie am Abend Lillis Vater zu zeigen. Aber auch er beäugte das Ernteglück seiner Tochter mehr als skeptisch. Um sicher zu gehen, dass auch wirklich kein giftiger Pilz darunter war, sollte Lilli zu Onkel Eberhard gehen. Lilli protestierte. Sie erklärte, dass es bei Helga oft Pilzgerichte gab und schließlich noch niemand vergiftet worden wäre. Doch ihr Vater bestand darauf. Also machte sie sich auf den Weg zu dem griesgrämigen Onkel, den sie überhaupt nicht leiden mochte.

Der leerte den Inhalt des Korbes auf den Küchentisch, besah sich die Pilze und sortierte einen nach dem anderen aus. Selbst den großen, der Lillis ganzer Stolz war. Letztendlich blieb lediglich eine Handvoll übrig. Enttäuscht verabschiedete sie sich.

Lilli macht noch einmal kehrt

Doch während sie so auf dem Weg nach Hause dahin schlenderte, kam ihr eine Idee. Da der Onkel eben sehr nett zu ihr gewesen war und ein kundiger Pilzsammler zu sein schien, wollte sie ihn bitten, ihn bei seiner nächsten Pilzwanderung begleiten zu dürfen. Also machte sie kehrt und lief noch einmal zurück.

Kaum hatte sie das Haus des Onkels betreten, kroch ihr ein angenehmer Duft in die Nase. Die Tante bereitete wohl gerade das Abendessen zu. Und tatsächlich, als Lilli die Küche betrat, stand diese am Herd und rührte vorsichtig in einer Pfanne. Nach einem kurzen Blick auf den Inhalt schaute Lilli fassungslos von Tante zu Onkel. Beide senkten beschämt ihre Köpfe.

Gabriele Walter

Zur Autorin:

- Gabriele Walter wurde in Schwäbisch Hall geboren. Seit 1981 lebt sie in Nördlingen. Sie schreibt Romane und widmet sich in ihrer Freizeit dem Kochen und der Pflege ihres Gartens.

-Sie sagt über sich: „Schreiben ist für mich die beste Gelegenheit, meiner Fantasie Flügel zu verleihen, doch auch, um ihr Einhalt zu gebieten, bevor sie mit mir durchgeht.“

