00:34 Uhr

Marienmonat Mai in Wemding

Fatimatage in Maria Brünnlein

In wenigen Tagen beginnt der Marienmonat Mai. Die Kirche grüßt Maria als Gottesmutter und ehrt sie mit besonderen Gebeten und Liedern bei den Maiandachten. Ein besonderer Höhepunkt im Monat Mai ist der Fatimatag am Samstag 12. Mai, die Pilgermesse um 9.30 Uhr feiert Kaplan Thomas Schmid aus Memmingen. Wallfahrtsrektor Norbert Traub lädt zum Mariensingen an Christi Himmelfahrt, 10. Mai, um 17 Uhr ein. Mit Volksliedern und Weisen singen und spielen zu Ehren der Gottesmutter volksmusikalische Gruppen. Die Leitung dafür wird Werner Mödl aus Treuchtlingen übernehmen. (dz)

