Modenschau der etwas anderen Art in Stiftung Sankt Johannes

Plus Erstmals veranstalten Klienten und Klientinnen der Stiftung Sankt Johannes in Schweinspoint eine Modenschau. Die Models tragen geschenkte Kleidung.

Es war eine Modenschau der etwas anderen Art, die am Mittwochnachmittag im Diepoldzentrum der Stiftung Sankt Johannes in Schweinspoint stattfand: Eine bunte Lichtshow, fetzige Musik, mit dabei Klienten, aber auch Betreuer und Betreuerinnen, die auf einer großen Bühne Herbstoutfits präsentierten.