Mit Weihnachtsliedern gute Taten vollbringen

Viele Autoren der traditionellen Lieder engagierten sich auch sozial. Ganz nach dem Motto: Wer Weihnachtslieder schreibt, kann kein schlechter Mensch sein

Von Gregor von Kursell

Der Jesuit Friedrich Spee von Langenfeld war ein mutiger Mann. Dennoch veröffentlichte er seine Schrift „Cautio criminalis“ oder „Rechtliches Bedenken bezüglich der Hexenprozesse“ im Jahr 1631 zunächst anonym. Es war gefährlich, den Hexenwahn anzuprangern, leicht konnte man in den Verdacht geraten, selbst mit dem Teufel im Bunde zu stehen. „Man darf mit Menschenblut nicht spielen“ mahnte Spee seine Zeitgenossen, „Wenn vor dem Gericht der Ewigkeit Rechenschaft für jedes müßige Wort abgelegt werden muss, wie steht’s dann mit der Verantwortung für das vergossene Menschenblut?“

Spee schrieb aber nicht nur gegen den Irrsinn seiner Zeit an, er dichtete auch Texte für Weihnachtslieder. „O Heiland, reiß die Himmel auf“ und „Zu Betlehem geboren“ stammen höchstwahrscheinlich aus seine Feder. Zwar ist seine Urheberschaft nicht eindeutig erwiesen, Forscher gehen aber aufgrund der hohen Qualität der Verse davon aus, dass der hochgebildete und wortgewandte Jesuit der Autor ist. Trotz der altertümlichen Sprache und des religiösen Themas mutet die expressive Lyrik fast modern an:

„O Heiland, reiß die Himmel auf, herab, herab vom Himmel lauf, reiß ab vom Himmel Tor und Tür, reiß ab, wo Schloss und Riegel für. O Gott, ein’ Tau vom Himmel gieß, im Tau herab, o Heiland, fließ. Ihr Wolken, brecht und regnet aus den König über Jakobs Haus.“

Wer Weihnachtslieder schreibt, kann kein schlechter Mensch sein. Dieser Eindruck drängt sich jedenfalls auf, wenn man sich mit dem Leben der Autoren näher beschäftigt.

Viele waren Theologen oder Pfarrer beider Konfessionen. Sie engagierten sich für Arme und Waisenkinder. Sie wollten mit den Liedern vor allem Festtagsfreude bereiten und den Glauben ihrer Gemeinde festigen. Soweit man der Überlieferung trauen kann, waren sie durchwegs integre, persönlich bescheidene Persönlichkeiten, die ihre geringen Einkünfte an die weitergaben, die noch weniger hatten.

Der Theologe und Schriftsteller Johannes Daniel Falk (1768–1826, Autor von „O du fröhliche“) stammte aus ärmlichen Verhältnissen. Immer wieder halfen ihm andere, seine Ausbildung fortzusetzen. Als er selbst zu Ansehen gekommen war, unterhielt er auf eigene Kosten ein Waisenhaus.

Die Honorare gespendet

Der Lehrer Ernst Anschütz (1780–1861, er verfasste „O Tannenbaum“) schrieb Texte und Melodien zahlreicher, heute nach wie vor beliebter Kinderlieder wie „Es klappert die Mühle am rauschenden Bach“, „Wenn ich ein Vöglein wär“ oder „Fuchs, du hast die Gans gestohlen“. Er verzichtete auf die Honorare, damit seine Liederbücher für die Kinder nicht zu teuer würden.

Der Pfarrer Joseph Mohr (1792– 1848, Autor von „Stille Nacht“) war als uneheliches Kind armer Leute geboren und setzte sich sein Leben lang für die Armen ein.

Die Liste ließe sich noch lange fortsetzen. Wer über den ausufernden Kommerz in der Weihnachtszeit klagt, kann damit nicht die uneigennützigen Dichter meinen. Was aber ist mit den Dichterinnen? Davon gibt es nur wenige.

Die Lehrerin und Kinderbuchautorin Hedwig Haberkern (1837– 1901) dichtete den Urtext des Winterliedes „Schneeflöckchen, Weißröckchen“. Die heute bekannte Melodie gesellte sich erst später hinzu. Auch in späteren Zeiten gibt es nicht allzu viele Frauen, die Weihnachtslieder schreiben. Die österreichische Schriftstellerin, Dichterin und Lehrerin Maria Ferschl (1895–1982) gehört dazu, von ihr stammt „Wir sagen euch an den lieben Advent“. Die Kinderbuchautorin, Lyrikerin und Illustratorin Erika Engel-Wojahn (1911–2004) schrieb die DDR-Weihnachtslieder „Vorfreude, schönste Freude“ und „Sind die Lichter angezündet“. Eine Komponistin wäre auch zu erwähnen: die amerikanische Musikerin Katherine Kennicott Davis (1892–1980). Aus ihrer Feder stammt das Stück „Little Drummer Boy“, von dem armen Jungen, der dem Jesuskind als Geschenk ein Trommelsolo spielt, weil er nichts anders geben kann. Davis selbst war nicht arm. Sie vermachte die Einkünfte aus ihren Kompositionen dem College, an dem sie studiert hatte.

Benefiz-Projekte gegen die Not in Afrika

Auch in der modernen Zeit standen die guten Taten an Weihnachtstagen gerne auch musikalisch im Vordergrund. Bestes Beispiel ist das Benefiz-Projekt wie „Do They Know It’s Christmas?“ von Bob Geldof. Hier wurden die guten Werke nicht nur besungen, sondern auch konkret umgesetzt, weil die Einnahmen in Hilfsprogramme für Afrika flossen. Allerdings gibt es an solchen Aktionen auch Kritik. Die Haltung der Künstler sei von kolonialistischer Arroganz geprägt, kritisieren afrikanische Intellektuelle, und die Gelder würden irgendwo versickern, anstatt die Not zu lindern.

Übrigens: Die Gewohnheit, zu Weihnachten an die Güte der Menschen zu appellieren, hat eine lange Tradition in der angelsächsischen Welt. Charles Dickens veröffentlichte 1843 seine Weihnachtsgeschichte vom alten Geizhals Ebenezer Scrooge, der Weihnachten und gute Werke als Humbug bezeichnet. Er wird von drei Geistern geläutert und hilft fortan großzügig den Armen. Damit schuf Dickens eine neue Erzählung, die neben die alte aus der Bibel getreten ist. Sie hat kaum religiösen Bezüge und begründet die Pflicht, Gutes zu tun, mit sozialen Argumenten. Im Original heißt die Geschichte übrigens „Ein Weihnachtslied in Prosa“.

Einer, der die Lehren Dickens ernst nahm, war der britische Musiker George Michael. Er hat nicht nur mit „Last Christmas“ einen Popsong geschaffen, der zum nervigsten Weihnachtslied gewählt wird, er wirkte anonym als Wohltäter. Dabei spendete er nicht nur an Stiftungen, er arbeitete unerkannt in Hilfsorganisationen mit und half Mitmenschen, die er persönlich kannte. Kein Humbug: Michael starb am Weihnachtstag, dem 25. Dezember 2016.

