vor 20 Min.

Radfahrer stoßen frontal zusammen: beide verletzt

Frühmorgens prallen zwei Radlfahrer zusammen. Der Unfall hat nicht nur gesundheitliche Folgen.

Zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall ist es am Donnerstag gegen 6.45 Uhr an der Ecke Heiliggeistmühlenweg / Meisenweg in Rain gekommen.

Ein 26-Jähriger aus Rain fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg neben dem Heiliggeistmühlenweg in Richtung Meisenweg. Gleichzeitig bog ein 36-jähriger Fahrradfahrer, ebenfalls aus Rain, vom Meisenweg kommend vor dem Kreisverkehr nach links auf den Gehweg des Heiliggeistmühlenweges ab. Im Kurvenbereich neben dem Kreisverkehr kam es schließlich zum Frontalzusammenstoß der beiden Radfahrer.

Während an den beiden Fahrrädern nur leichter Sachschaden entstand, mussten beide Verkehrsteilnehmer mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Donauwörth gebracht werden.

Die Benutzung des Gehwegs ist an der Unfallörtlichkeit für Fahrradfahrer nicht freigegeben. Gegen beide Radler wird ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet, so die Polizei Rain. (dz)

