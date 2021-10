300-Kilo-Gerät kippt auf Arbeiter in Rain: Schwer verletzt

Ein Angestellter ist in Rain bei einem Betriebsunfall schwer verletzt worden. Kollegen mussten den Mann befreien.

Ein Angestellter ist am Montag gegen 14 Uhr bei einem Betriebsunfall schwer verletzt worden. Laut Polizeibericht ereignete sich das Unglück in einer Stahlbaufirma in der Donauwörther Straße. Der 23-jährige Arbeiter hatte vergessen, eine Metallbiegewalze zu sichern. Daraufhin kippte das etwa 300 Kilogramm schwere Gerät auf den Arbeiter.

Kollegen gelang es, den Verunglückten mithilfe eines Krans zu befreien. Der 23-Jährige erlitt schwere Verletzungen im Gesicht und am Hals. Er kam mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Augsburg.