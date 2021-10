Hilfsaktion in Rain: Baby Zosia kämpft ums Überleben

Zosia ist fünf Monate alt und hat eine schwere Muskelkrankheit. In Rain läuft für das Baby jetzt eine Spendensammlung an. Denn die nötige Operation kostet sehr viel Geld.

„Jeden Tag nehme ich meine Tochter in den Arm und flüstere ihr ins Ohr, dass ich sie sehr liebe und alles tun werde, damit sie wie andere Kinder leben kann.“ Diese bewegenden Worte stammen von einem Vater, dessen Freude über die Geburt seines ersten Kindes am 30. April dieses Jahres sich schon wenige Wochen später in tiefe Verzweiflung verwandelte, als die Diagnose Spinale Muskelatrophie (SMA), Typ 1 gestellt wurde – eine seltene Erbkrankheit, die den Untergang motorischer Nervenzellen im Rückenmark verursacht. Das wiederum führt zur dauerhaften Schwächung der Muskulatur. Bei Typ 1 sind auch die Atemorgane betroffen, was häufig innerhalb der ersten beiden Lebensjahre zum Tod führt.

Ein furchtbares Schicksal droht der fünf Monate alten Zosia

Dieses furchtbare Schicksal droht der fünf Monate alten Zosia Bigos aus der polnischen Kreisstadt Tomaszów Mazowiecki – und die Kunde davon hat mittlerweile auch die Gebrüder-Lachner-Mittelschule Rain erreicht. Zosias Mutter Dominika, die zusammen mit ihrem Ehemann Marcin um eine Zukunft für ihre Tochter kämpft, war nämlich im Jahr 2006 Teil einer Gruppe, die im Rahmen des seit vielen Jahren bestehenden Schüleraustauschs zwischen Rain und dem polnischen Czerniewice in Nordschwaben weilte.

Die Hoffnungen von Dominika und Marcin Bigos ruhen auf einem neuartigen Medikament, das auf einer Gentherapie basiert: Das vom Schweizer Pharmakonzern Novartis entwickelte Präparat Zolgensma, das seit Mai 2020 in Europa zugelassen ist, soll durch eine einmalige, 60 Minuten dauernde Infusion das defekte Gen ersetzen.

Die fünf Monate alte Zosia Bigos ist an Spinaler Muskelatrophie erkrankt. Ihre Mutter Dominika war 2006 als Austauschschülerin in Rain. Die dortige Mittelschule beteiligt sich nun an einem Spendenaufruf.

Das große Problem dabei: Zolgensma gilt als teuerstes Medikament der Welt: Sein Preis liegt bei gut 2 Millionen Euro.

Im Gegensatz zu Deutschland, wo die meisten Krankenkassen diese Behandlung inzwischen übernehmen, verweigern die polnischen Kassen bislang die Bezahlung. Den verzweifelten Eltern blieb nur eine Chance: Sie starteten über die größte Stiftung des Landes, die mithilfe des Internets Spenden für Kranke sammelt, namens Sie Pomaga einen Spendenaufruf, waren zu Gast in verschiedenen TV-Sendern, erhielten Unterstützung durch Stars aus Unterhaltung und Sport und haben inzwischen umgerechnet etwa 1,3 Millionen Euro zusammenbekommen.

Die Zeit drängt: Warum es mit der nötigen OP schnell gehen muss

Doch die Zeit drängt: Die besten Behandlungsergebnisse werden erzielt, wenn die Behandlung bis zum Alter von sechs Monaten vorgenommen wird – Anlass für den inzwischen pensionierten ehemaligen Schulleiter aus Czerniewice, Wojciech Sitek, bei seinen Freunden in Bayern um Unterstützung zu bitten.

Zu den Helfern zählt auch Dominikas ehemalige Gastgeberin, und zwar vor Ort: Lisa Schmid aus Schweinspoint, damals Schülerin an der Gebrüder-Lachner-Schule, lebt mittlerweile in der nicht weit entfernten polnischen Großstadt Lodz und ist schon bei verschiedenen Hilfsaktionen beteiligt gewesen.