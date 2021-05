Rain

16:46 Uhr

Rain: Einbruch in Kellerabteile

Ein Unbekannter ist in Rain in zwei Kellerabteile eingebrochen.

Unbekannter steigt in einem Mehrfamilienhaus in der Münchner Straße in Rain in zwei Keller ein. Die Türen waren gesichert, so die Polizei. Was gestohlen wurde.