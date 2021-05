Rain

17:00 Uhr

Rainer Kirchturm fordert finanziellen Kraftakt

Plus Der Turm der Rainer Stadtpfarrkirche wird saniert. Dabei ergeben sich Herausforderungen – unter anderem finanziell.

Von Adalbert Riehl

Es ist fast ein „Eingriff am offenen Herzen“, was derzeit am Kirchturm der Stadtpfarrkirche St. Johannes der Täufer passiert. Anders als vor 21 Jahren, als es bis zum Turmkreuz mit Wetterfahne in über 60 Metern Höhe ging, endet das Gerüst heuer nach rund 45 Metern, am Ansatz des Turmhelms. Dafür fällt dem Betrachter auf, dass den oberen Abschluss des Gerüstes ein auskragender Kranz bildet. Der ist nötig, um die Sanierung der neuralgischen Stellen fachgerecht durchführen zu können. Die Spengler mussten erst das Kupferdach öffnen und ein Provisorium als Regenschutz anbringen, bevor der Fachzimmermann ans Werk gehen konnte.