Rain verschläft die Anfangsphase

Keine erfolgreiche Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte hatte Maximilian Bär (Mitte, weißes Trikot): Er verlor mit dem TSV Rain in Sonthofen mit 1:3. Marco Cosic (Nummer 6) erzielte in der Nachspielzeit den Ehrentreffer.

TSV liegt in Sonthofen nach fünf Minuten bereits mit 0:2 im Rückstand. Am Ende heißt es 1:3. Was Trainer Karl Schreitmüller zur ersten Saisonniederlage sagt.

Der TSV Rain hat seine erste Saisonniederlage in der Bayernliga Süd hinnehmen müssen. Beim 1. FC Sonthofen verlor die Mannschaft von Trainer Karl Schreitmüller mit 1:3. Dabei gerieten die Gäste bereits in der Anfangsphase auf die Verliererstraße.

Gerade einmal zwei Minuten waren gespielt, als sich Sonthofens Kevin Haug auf der linken Seite gegen Dominik Bobinger durchsetzte und nach innen flankte, wo Jannik Keller problemlos zum 1:0 einschieben konnte. Nur drei Minuten später wurden die zu Beginn völlig desorientierten Rainer schon wieder bestraft: Dieses Mal war es Haug selbst, der per Flachschuss für die Allgäuer erhöhte.

Auch in der Folge bekam der TSV keinen Zugriff auf das Spiel und musste sich bei seinem Keeper Kevin Maschke bedanken, dass es nicht noch weitere Gegentreffer setzte. Der Torhüter rettete gegen die beiden Sonthofener Aktivposten Haug (19.) und Keller (22.) in höchster Not. Ein erstes Lebenszeichen gab der Tabellenzweite vom Lech in Person von Johannes Rothgang von sich, der aber über den Kasten zielte (41.). Auf der Gegenseite vergab Gregor Mürkl leichtfertig das dritte Tor für Sonthofen, ehe Fabian Miehlich für die Gäste noch knapp vorbeischoss (43.). So ging es mit einem – aus Rainer Sicht schmeichelhaften – 0:2-Rückstand in die Kabine.

TSV Rain nach der Pause bemüht

Nach dem Wechsel konnte man dem TSV immerhin das Bemühen nicht absprechen. Nach rund einer Stunde war die Schreitmüller-Elf sogar spielbestimmend, ohne aber zu den ganz großen Chancen zu kommen. Stattdessen waren erneut die Hausherren erfolgreich: In der 79. Minute baute Manuel Möß den Vorsprung auf 3:0 aus – die Entscheidung. Mit der letzten Aktion der Begegnung erzielte Marco Cosic in der Nachspielzeit per Handelfmeter den Ehrentreffer für die Rainer.

Deren Coach Schreitmüller war nach dem Abpfiff bedient: „Die zwei Tore am Anfang für Sonthofen waren verdient. Die waren einfach agiler und frischer als wir, vom Kopf her sowie vom Läuferischen. Woran das liegt? Da könnte man jetzt viele Ausreden suchen – die lange Anreise für uns, Sonthofen war am Wochenende spielfrei –, aber wir haben auch schlicht nicht gut gespielt.“

