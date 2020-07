vor 32 Min.

Sallach: Berufsschüler will seine Unterlagen verbrennen

Ein 20-Jähriger aus dem Stadtgebiet Rain wollte am Freitagabend gegen 20 Uhr seine Berufsschulunterlagen an einem kleinen Waldstück nahe Sallach verbrennen. Er fuhr einfach weg - doch auf den Heften stand der Name.

Er hatte an diesem Tag nach bestandener mündlicher Prüfung seine Berufslehre abgeschlossen und wollte mit dem Verbrennen seiner Lehrunterlagen wohl die Ausbildung beschließen, wie die Polizei in Rain annimmt. Als sich ein Auto dem 20-Jährigen näherte, ließ er das kleine Feuer auf offener Flur brennen, stieg in seinen Pkw und fuhr davon.

Der Autofahrer verständigte daraufhin die Feuerwehr, welche mit einem Trupp aus Rain den Brand löschte. Der Verursacher konnte kurze Zeit später ermittelt werden, da sich zum einen der Mitteiler das Kennzeichen des Brandverursachers gemerkt hatte und zum anderen der Name des Verursachers auf mehreren nicht verbrannten Unterlagen festgestellt wurde. Der „Zündler“ konnte kurze Zeit später zu Hause angetroffen werden. Mit dem Vorfall konfrontiert gab er die „Dummheit“ zu. Nach Aufforderung sammelte er seine etwas angekokelten Unterlagen ein und entsorgte sie sachgemäß.

Da glücklicherweise lediglich geringer Flurschaden entstand, muss sich der june Mann nun wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz verantworten und mit dem Aufkommen für die Einsatzkosten rechnen. (dz)