18:00 Uhr

Schlosskonzerte: Ende und Neubeginn

Die Kammerkonzerte auf Schloss Leitheim finden heuer seit 60 Jahren statt. Das Ehepaar von Tucher, das die Reihe 30 Jahren geleitet hat, zieht sich nach dieser Saison weitgehend aus der Organisation zurück. Wie es jetzt weiter geht

Von Tobias Böcker

Die Leitheimer Schlosskonzerte feiern heuer ihr 60-jähriges Bestehen. Grund genug, Bilanz zu ziehen und nach vorne zu schauen. Erst recht gibt es Anlass dazu, da die Verwaltung und Gestaltung dieses traditionsreichen Festivals künftig anders aufgestellt sein werden. Denn das Ehepaar Bernhard und Jutta von Tucher zieht sich weitgehend aus der Organisation zurück. „60 Jahre Leitheimer Schlosskonzerte – das bedeutet 30 Jahre mein Vater und 30 Jahre meine Frau und ich“, erläutert Bernhard von Tucher mit leuchtenden Augen. „Wobei – streng genommen sind es heuer schon meine 55. Schlosskonzerte. Denn ich hab schon als Achtjähriger als Kartenabreißer mitmachen dürfen.“

1959 wurde die Reihe gegründet

1989 übernahmen Jutta und Bernhard von Tucher gemeinsam die Verantwortung für die 1959 von Albrecht Freiherr Tucher von Simmelsdorf gegründeten Konzertreihe. Damals gab es von Mai bis Oktober noch bis zu 70 Konzerte. Doch die Zeiten haben sich gewandelt: Das flächendeckende Kultur- und Musikangebot ist inzwischen so breit, dass es für Musik begeisterte Menschen oft auch näherliegende Angebote gibt als das Leitheimer Schloss. Das Publikum ist versierter geworden und die Organisation wesentlich komplexer. Zudem legen inzwischen auch Opernhäuser und Konzertsäle kaum noch eine Sommerpause ein.

2019 umfasst das Programm von Ende Juni bis Ende Juli acht Konzerte. Die allerdings sind von hohem Rang. Immer wieder gelang und gelingt es, bedeutende Musikerpersönlichkeiten der Kammermusikszene nach Leitheim zu holen.

Nach seinem persönlichen Zugang gefragt, freut sich Bernhard von Tucher: „Schon als Kind habe ich die Chance gehabt, unmittelbaren Kontakt zu den Musikern zu bekommen. Heute gibt es ja Selfies; damals habe ich mir mit dem Programmheft die Autogramme geholt.“ Seine wichtigste Begegnung als Veranstalter war Ende der 90er Jahre ein Konzert mit dem niederländischen Meistercembalisten Gustav Leonhardt: „Das war ein Schlüsselerlebnis.“ Qualität und Homogenität der Kammermusik standen fortan noch intensiver im Fokus der Programmgestaltung. Vor allem auch deshalb, weil der Saal des Schlosses in seiner spezifischen Akustik dem differenzierten Hören sehr entgegenkommt. „Ich kann hier sitzen und unmittelbar in die Musik eintauchen“, freut sich Tucher auch nach so vielen Jahren noch.

Mit Herzblut und Professionalität

Herzblut und Professionalität halten sich auf hohem Level die Waage und so war es den Tuchers ein großes Anliegen, für einen Fortgang der Konzerte zu sorgen, wenn sie sich nun aus der Verantwortung zurückziehen: Die Mitgliederversammlung des Freundeskreises Schloss Leitheim hat jetzt eine Satzungsänderung beschlossen, die die Gründung einer Unternehmergesellschaft, kurz UG ermöglicht. Die gemeinnützige „Kulturmanagement Schloss Leitheim UG“ wird demnach fortan die Geschicke der Leitheimer Schlosskonzerte lenken. Vor allem im Zusammenspiel mit dem Hotel soll ein tragfähiges Zukunftskonzept erarbeitet werden, das auch über die Kammermusik hinaus geht.

Mit dem Leitheimer Wolfgang Schlicker, dem Haus bereits als Schlossführer verbunden, hat die UG einen Geschäftsführer gewonnen, der sich der Aufgabe mit großer Motivation widmen wird. Vorgesehen ist eine behutsamen Weiterentwicklung. Der komplette Bestand der Leitheimer Schlosskonzerte geht auf die UG über, auch die Unterstützung durch den bewährten musikalischen Berater Joachim Nerger ist zum Einstieg in die neue Ära gewährleistet. Es wird also auch über die vergangenen sechzig Jahre hinaus ein lebendiges Konzertleben auf Schloss Leitheim geben. Kammermusik and beyond! Man darf gespannt sein!