Schreiner amputiert sich Finger mit Säge

Plus 24-Jähriger kommt nach Arbeitsunfall mit dem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik.

Ein 24-jähriger Schreiner war am Dienstagnachmittag mit Holzarbeiten in einer Schreinerei beschäftigt. Beim Zurückführen des Sägewerks einer Schneidemaschine kam der Mann gegen 14.15 Uhr – augenscheinlich aus Unachtsamkeit – mit der rechten Hand in das noch rotierende Sägeblatt. Dabei wurde unter anderem der Großteil des rechten Zeigefingers amputiert. Der 24-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Lebensgefahr bestand nicht. Fremdverschulden ist laut momentanem Erkenntnisstand der zuständigen Polizei Donauwörth auszuschließen.

