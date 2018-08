07.08.2018

Skulpturen führen durch Wemding

Auf den Spurender Künstler wandeln

In Wemding sind durch verschiedene Künstler wie Ernst Steinacker, Johannes Engelhardt oder Manfred Laber eine Vielzahl an Skulpturen im Stadtgebiet auszumachen. Auf einem Rundgang durch die „Kunststadt Wemding“ möchte die Tourist-Information nun jede Woche in den Sommerferien verschiedene Skulpturen vorstellen.

Besucher sollen sich im Rahmen von Führungen auf die Suche nach den Skulpturen begeben, sollen die eine oder andere neu entdecken oder mit ihren Familien auf den Spuren der Künstler wandeln. Es gibt einen eigenen „Skulpturenführer“ in der Tourist-Information für drei Euro. Die Texte der Skulpturenreihe wurden auf Grundlage des Skulpturenführers von Theo Knoll bearbeitet.

In der Mangoldstraße erinnern vor dem Anwesen Holzinger (Nr. 6) zwei kleine, von Ernst Steinacker aus Kalkstein gehauene Busse daran, dass viele Wemdinger – sei es zur Arbeit oder zur Schule – mit dem Bus „Der Wemdinger“ nach Donauwörth gefahren sind. Die Bushaltestelle – früher am Marktplatz beziehungsweise vor dem Haus Holzinger – liegt jetzt am Johannisgraben.

Von dort aus lohnt sich ein Abstecher zum Marktplatz in die Schalterhalle der Sparkasse. „Lebenszyklus“ heißt das Steingussrelief von Ernst Steinacker, in dem er die einzelnen Lebensstationen des Menschen von der Geburt bis zum Tod darstellt, eingebunden in die unterschiedlichen Situationen des Lebens.

Ein kurzer Weg über den Marktplatz in die Wallfahrtsstraße führt vor die Raiffeisenbank. Das „Sterntalermädchen“ – eine lebensgroße Bronzefigur von Ernst Steinacker – ermahnt, die Hilfsbereitschaft gegenüber Notleidenden nicht zu vergessen. (dz)

Themen Folgen