Sternsinger: An den Haustüren im Auftrag des Herrn

Bei der Arbeit: Sternsinger mit Kaplan Pater Jith Joy Pallivathukkal (Fünfter von rechts) und Pfarrer Michael Müller am Münsterplatz in Donauwörth.

Auch heuer sind wieder viele Kinder aus den Pfarreien unterwegs um für den guten Zweck zu sammeln. Was in diesem Jahr dahintersteckt.

Von Thomas Hilgendorf und Jürgen Tochtermann

Lenaelle ist schon ein alter Hase unter den Sternsingern. Schon zum fünften Mal ist die 13-Jährige bei der Aktion zum Dreikönigstag in der Donauwörther Innenstadt dabei. Auf den Spickzettel muss sie nicht mehr schauen – die Sätze und die Lieder sitzen. Bis zum 6. Januar sammeln überall in der Region Kinder im Gewand der Heiligen drei Könige für den guten Zweck – für Altersgenossen, die Hilfe brauchen. Die gibt es auch weiter weg. Diesmal gehen die Spendengelder an bedürftige Kinder im Libanon.

Die Straßen sind recht leer, die Stadt hält noch Ruhe, so scheint’s. Während die Silvesternacht auch am Tag nach Neujahr ihre Nachwirkungen zeigt, sind Lenaelle, Sophie, Annalena und Amelie schon lange auf den Beinen. Einige Straßenzüge haben sie schon komplett durchwandert – und das bedeutet nicht nur, dass die vier Mädchen (drei Könige und ein Sternträger) den Menschen an den Haustüren eine verplombte Spendenbüchse unter diese Nase gehalten haben. Nein, jedes Mal wird gesungen: „Stern über Bethlehem.“

Der Pfarrer ist auch mit dabei

Pfarrer Michael Müller ist nach der Mittagspause auch mit dabei. „Grüß Gott, hier kommen die Sternsinger. Ist ihnen das recht?“, fragt er höflich. Den meisten ist es recht. Die oftmals gestresst wirkenden Gesichter hellen dann auf und beginnen zu lächeln, wenn die Kinder in den farbigen orientalischen Kostümen mit dem Goldsaum zu singen anfangen. Dann ein Segensgedicht, das die christliche Heilsbotschaft zusammenfasst – „der Sohn verließ das Himmelszelt um zu kommen in diese arme Welt“.

Im Donauwörther Ried gehen die vier Mädchen mit Pfarrer Müller auch in die Lokale. Besonders in den italienischen Restaurants freuen sich Wirtsleute und Kellner über den Besuch. Nach der Aufforderung „Fangt an zu teilen, dann werden viele Wunden heilen“, öffnet eigentlich jeder den Geldbeutel.

Für eine Aktion im Libanon

Heuer geht der Erlös der deutschlandweiten Aktion in den Libanon. Die Menschen dort leben in großen Spannungen, viele Kriegsflüchtlinge – besonders aus Syrien – haben hier Zuflucht gefunden. Vor gut 30 Jahren herrschte in dem Land im Nahen Osten selbst noch Bürgerkrieg, Menschen unterschiedlicher Religionen leben hier jedoch mittlerweile meist friedlich miteinander, wie das „Sternsinger“-Kindermissionswerk der katholischen Kirche berichtet. Doch jener Friede sei zerbrechlich, zudem herrsche oftmals Armut, gut eine Million syrische Flüchtlinge (bei 4,5 Millionen libanesischen Einwohnern) müssen versorgt werden.

Die Donauwörther Sternsinger sind an diesem Tag ganz offensichtlich bestens versorgt. „Tonnenweise“ Süßes gebe es in der Regel, sagt Lenaelle. So viel, dass es natürlich aufgeteilt werde zuhause.

Um das Teilen war es auch beim Aussendungsgottesdienst für die Sternsinger am Neujahrstag im Liebfrauenmünster gegangen. Ausgehend vom Spruch „Maria bewahrte alles in ihrem Herzen“ auf der Kanzel der Donauwörther Stadtpfarrkirche begann Dekan Robert Neuner seine Predigt. Das was sie von Jesus wissen, von anderen oder selbst erfahren haben, sollten die Menschen in den Herzen bewahren. Aber diese Erfahrungen müssten auch geteilt werden. So sei es notwendig, dass sich die Menschen gegenseitig haben und füreinander da sind.

An das Geschenk des Glaubens erinnern

Man müsse sich immer wieder an das Geschenk des Glaubens erinnern: „Gott ist mit seiner ganzen Liebe auf diese Welt gekommen. Er hat die Sehnsucht, jeden Menschen zu retten und zu erlösen. Jeder Einzelne ist von Gott angeschaut“, sagte Neuner. Die Sternsinger tragen diese Botschaft in die Häuser und Geschäfte. Aber auch die Not in anderen Gebieten werde hinausgebracht. So sammeln die Buben und Mädchen heuer in besonderer Weise für Kinder im Beispielland Libanon. Und so werde der Segen in die ganze Welt getragen.

Wie es nun, in den ersten Tagen des Jahres, die Kinder als Sternsinger den Segen hinaustragen, sollen alle Christen während des ganzen Jahres zu Sternsingern in ihren Gemeinden und Orten werden, wünschte sich der Prediger. Durch die Bewahrung des Wortes und des Wissens von Gott können die Menschen der Welt ein besonderes Bild geben. Darum sei es wichtig, dass sich die Gemeinden immer wieder zum Gottesdienst in ihren Kirchen versammeln und auf Gottes Wort hören.