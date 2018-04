vor 2 Min.

TSV spielt zum dritten Mal in Folge daheim

Trainer Karl Schreitmüller hofft auf einen Sieg und Platz 2 in der Tabelle.

Nachholspiel gegen Hankhofen-Hailing. Bei einem Sieg winkt der zweite Tabellenplatz

Mit einem Heimsieg im heutigen Nachholspiel gegen die SpVgg Hankofen-Hailing könnte der Tabellen-Dritte TSV Rain (51 Punkte) in der Tabelle sogar den aktuellen Tabellenzweiten SV Pullach (53 Punkte) überholen. Unabhängig vom Ergebnis hat der TSV Rain aber nach dem Dienstagspiel drei Spiele mehr als der SV Pullach ausgetragen. Im übrigen ist unter der Woche von den ersten fünf Mannschaften nur der TSV Rain im Einsatz. Im Erfolgsfall könnte man den Vorsprung auf den Tabellen-Vierten DJK Vilzing bei gleicher Anzahl an Spielen auf fünf Punkte ausbauen. Auf Rang fünf in Lauerstellung ist auch noch der TSV Kottern zu beachten. Nach 28 ausgetragenen Spielen haben die Allgäuer 46 Punkte auf ihrem Konto.

Bisher standen sich der heutige Gegner und der TSV Rain fünfmal gegenüber. Im Rainer Bayernliga-Meisterjahr 2014/2015 gewann jeweils der Platzverein seine Heimspiele. Hankofen-Hailing zuhause mit 2:1. Der TSV Rain das Rückspiel mit 3:0. In der vergangenen Saison endeten beide Spiele 2:2-Unentschieden. Auch heuer im Hinspiel teilte man sich Mitte August, beim 1:1 die Punkte. Die Bilanz beider Teams gegeneinander ist somit total ausgeglichen. Ein Selbstläufer wird das dritte Heimspiel innerhalb von nur sieben Tagen für den TSV Rain deshalb nicht werden. Natürlich ist ein Heimsieg das Ziel der Mannschaft von Cheftrainer Karl Schreitmüller und seiner beiden Co-Trainer Daniel Schneider und Johannes Müller. Nachdem die Mannschaft aber aktuell einen Lauf hat, ist ihr ein Sieg zuzutrauen.

Beim verdienten Heimsieg gegen den TSV Schwabmünchen kürzlich gab es aber auch einen großen Wermutstropfen. Der junge Außenbahnspieler Marco Luburic zog sich vermutlich eine Zerrung zu, und wird heute gegen Hankofen-Hailing nicht dabei sein. Dagegen hofft Trainer Karl Schreitmüller das sich Marco Friedl nach seiner unfreiwilligen Pause gegen Schwabmünchen soweit von seinen Rückenproblemen erholt hat, dass er wieder dabei ist. Inwieweit Trainer Karl Schreitmüller seine Startelf ändert ist noch offen.

Hankofen-Hailing stellt für den TSV Rain eine sehr harte Nuss dar. Bei den Niederbayern läuft es derzeit zufriedenstellend. Dem Team von Trainer Gerald Huber ist deswegen der direkte Klassenerhalt erneut zuzutrauen. Die Mannschaft ist personell gut bestückt und hat mit dem erst 20-jährigen Mathias Loibl einen sicheren Rückhalt im Tor. Im Mittelfeld glänzt Philipp Hilmer mit zehn Toren, und im Sturm ist Ben Kouame mit ebenfalls zehn Saisontoren hervorragend unterwegs. Am Wochenende verpasste die SpVgg Hankofen/Hailing mit dem 1:1 beim FC Ismaning einen Sieg denkbar knapp. Die Mannsachaft kassierte in der 93. Minute noch den Ausgleich durch einen Foulelfmeter. (dz)

Aufgebot TSV Rain: Christoph Hartmann und Stefan Besel (Tor); Jens Schüler, Fabian Triebel, Marko Cosic, Stefan Müller, Maximilian Käser, Johannes Rothgang, Andreas Götz, David Bauer, Julian Brandt, Marco Friedl, Michael Knötzinger, Michael Haid, Fatlum Talla und Marcel Posselt.

Schiedsrichter: Marcel Geuß (Sylbach)

