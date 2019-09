16:28 Uhr

Tausende Besucher in Schweinspoint

Tausende Besucher tummelten sich auf dem traditionellen Herbstfest der Stiftung Sankt Johannes in Schweinspoint, das bereits zum 35. Mal stattfindet. Viele Attraktionen für Groß und Klein waren geboten.

Das 35. Herbstfest der Stiftung war wieder ein Publikumsmagnet für Groß und Klein. Auch der Bauernhof lud zum Mitmachen ein – analog und digital

Von Daniela Graf

Angefangen hatte alles mit drei Buden an einer umgebauten Maschinenhalle, damals, beim ersten Herbstfest der Stiftung Sankt Johannes in Schweinspoint. „Dann kam ein Kletterturm für die Kinder dazu und ein Spieleparcours“, erzählt Rita Eder von der Stiftung „und so ist unser Herbstfest immer größer geworden.“ Bereits zum 35. Mal ist das Schweinspointer Herbstfest die Anlaufstelle für tausende Menschen. „Wir erwarten etwa 5000 Besucher“, erklärt Eder. Bereits beim Gottesdienst war das Festzelt prall gefüllt und die Marxheimer Musikanten untermalten den Tag musikalisch.

14 Bilder Das Herbstfest bei Sankt Johannes in Schweinspoint Bild: Daniela Graf

Auf dem großen Festgelände luden viele Attraktionen und ein buntes Programm für Groß und Klein zu einem interessanten und abwechslungsreichen Tag, bei strahlendem Sonnenschein. Kinder tummelten sich beim Tigerentenrodeo, auf der großen Hüpfburg, dem Trampolin und auch auf dem Mitmach-Bauernhof. Auf einer Hoffläche von zwei Hektar mit 200 Schweinen, 45 Rindern, 600 Hennen, drei Großpferden, zwei Ponys, vier Eseln und etlichen Ziegen arbeiten 40 Mitarbeiter mit Behinderung und zehn Betreuer. Seit Juli 2015 läuft der Betrieb in vollem Gange. Das angebaute Bio-Gemüse wird von der Augsburger „Rollenden Gemüsekiste“ abgekauft und vertrieben.

Wer sich auf dem Mitmach-Bauernhof ausgetobt hatte, konnte am Johannes-Hof eine Tasse Kaffee genießen.

Die Förderstätte präsentierte einen kleinen Markt. Hier konnten selbst gemachte Kerzen, verschiedene Salze, Marmeladen, Schilder und Holzkunstwerke erworben werden, die die Bewohner gefertigt haben. „Hier geben die Menschen mit Behinderung das Tempo vor“, erklärt Kristina Lappler, die die Einrichtung leitet.

Auf dem Mitmach-Bauernhof haben sich Schüler und Schülerinnen verschiedene Spiele ausgedacht. Da wäre das „Zwergenwerfen“, das „Grimm-Angeln“, das „große Memory“ und vieles mehr. „Man kann bei uns auch Hofführungen erleben“, erklärt Andrea Glaß „auch für Schulklassen, das nennt sich ’Erlebnisbauernhof’ und dauert über drei Schulstunden.“

Was ist ein Bauernhof 4.0?

Auch die Digitalisierung hat bereits auf dem Johannes-Hof Einzug gehalten. Die Studentin Karolin Bosch hat eine App entwickelt, die einen virtuellen Rundgang auf dem Bauernhof ermöglicht – „der barrierefreie Bauernhof 4.0“.

Neben dem Festzeltbetrieb mit musikalischer Begleitung konnten sich die Besucher auf der Show-Bühne die Bewegungskünstler des Gymnasiums Donauwörth ansehen, einen Kaffee auf dem Johannes-Hof genießen, sich die „Lebendigen Werkstätten“ und „das Wohnhaus am Hopfengarten“ ansehen. Außerdem gab es Clownin Zippo, Hip Hop Künstler aus Augsburg und eine Voltigier-Show der Pferdefreunde Donau-Lech e. V. zu bestaunen. Die Burgfunken Neuburg präsentierten ihr Männerballett und auf der Show-Bühne war nachmittags der Line Dance Blossenau zu sehen. Wer mehr Lust auf Kultur hatte, durfte dem Freilichttheater „Ronja Räubertochter“ beiwohnen. Leseratten wurden beim Bücherflohmarkt fündig.

Nach einem solch ereignisreichen Tag, ist der Besuch im Biergarten für ein deftiges Mahl und ein „kühles Blondes“ quasi ein Muss. Das Herbstfest war wieder ein voller Erfolg. „Es war wunderbar“, schwärmte ein Besucher.

Themen folgen