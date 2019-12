13:31 Uhr

Trickbetrüger lässt Wechselgeld verschwinden

Er lässt sich zweimal 50 Euro herausgeben.

Ein bislang unbekannter Täter kaufte am Samstag, gegen 15.30 Uhr in einem Mix-Markt eine Packung Kekse im Wert von 2,99 Euro. Diese bezahlte er mit einem 100 Euro-Schein. Als die Kassiererin das Wechselgeld auf den Tresen legte, steckte der Unbekannte den 50 Euro-Schein in einem unbeobachteten Moment sofort ein und gab an, dass das Wechselgeld nicht stimmt. Die Kassiererin gab ihm daraufhin nochmals einen 50er. Bei dem Unbekannten handelt es sich um einen etwa 35 Jahre alten Mann. Er ist ungefähr 1,80 Meter groß, hat eine normale Statur und kurze schwarze Haare. Hinweise bitte an die Polizei Donauwörth, 0906/7066711.