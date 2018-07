vor 16 Min.

Umarmt von den Gags der Bühnenfrau

Constanze Lindner strapaziert die Lachmuskeln beim B.H.Clap in Rain. Wie sie eine besondere Beziehung zu ihrem Publikum aufbaut.

Von Helmut Bissinger

Rain Man könnte ihre Art, das Publikum zu begeistern, krachenden Charme nennen. Er ist bei Constanze Lindner mit einer ungemeinen Spielfreude gepaart. Kabarett und Comedy in einem – das bietet die Senkrechtstarterin der Szene auch im B.H.Clap in Rain, der damit seinen Beitrag zum Stadtfest leistet. Schon in der Anwärmphase, der ersten Kontaktaufnahme mit dem Publikum, kommt die Alleinunterhalterin auf ihre Touren.

Es gilt, das Publikum emotional aufzuwecken und Sympathien zu gewinnen. Die mit dem Bayerischen Kabarettpreis ausgezeichnete gebürtige Münchenerin, die als gefeiertes Multitalent auch als Schauspielerin und Moderatorin arbeitet, verschmähte in Rain zunächst die Bühnenbretter und umarmte mit – gespielter? – Herzlichkeit fast jeden auf den Stühlen, bis zur letzten Reihe.

Die Bekanntschaft mit einem netten Richie sollte sich wie ein roter Faden durchs Programm „Jetzt erst mal für immer“ ziehen. Ein weiterer Running Gag dieses weiblichen Wirbelwinds kam ebenfalls gut an: Lindner beginnt ihr Programm 41-jährig und wird in den folgenden Minuten stets um etliche Jährchen jünger, wie sie sagt. Und kindischer!

Constanze Lindner reagiert auf jedes Niesen im Publikum

Keine Reaktion aus dem Publikum entgeht ihr. Auf jedes Niesen reagiert sie. Ansatzlos zieht Constanze Lindner das Publikum in den Sog ihrer raschen Rede, ihrer Pointen, ihrer Fantasien, ihrer Sprachspielereien, vor allem aber auch ihrer Seufzer, Schreie, Füllwörter, Wortfetzenstakkatos.

Constanze Lindner spielt nicht eine Person, sondern diese eine Person verkörpert ein halbes Dutzend Rollen. Alle diese mit ungeheurer Bühnenpräsenz Dargestellten wohnen in einem Haus: die spröde Maklerin, die schusselige Rentnerin, die männermordende Russion, die mopsige Fee und natürlich auch Constanze Lindner. Die Zauberfee hält sich so lange in ihrer Wohnung auf, bis sie ihren letzten von drei Wünschen ihrer Meinung nach nicht so vergeudet wie ihre ersten beiden. Auch das Rainer Publikum ließ sie an der Wunschsuche teilnehmen und verteile dafür zur Pause Zettelchen. Wie erwartet sind die Zettel vollgeschrieben mit Wünschen nach Harmonie und Lebensfreude.

Ob Kabarettistin, Comedian oder Schauspielerin – die Blondine weiß in ihren Rollenspielen mehr als zu überzeugen. Ihre Typen sprudeln nur so aus ihr heraus. Das hängt sicher nicht zuletzt mit dem überzogenen Harmoniebedürfnis dieses kleinen, hässlichen, Temperament geladenen Entleins zusammen.

Die wenigsten Besucher werden nicht noch den lauen Sommerabend beim Rainer Stadtfest genossen haben. Jene, die dennoch gleich nach Hause gingen, durften, welch Zufall, Constanze Lindner dann gleich noch einmal bewundern: im Fernsehen nämlich.

