vor 19 Min.

Unbekannter klaut Fahrrad

Der Dieb knackte die Kette, dann rauschte er mit dem gestohlenen Rad ab. Das ganze geschah am Donnerstag in Rain. Wer hat etwas gesehen?

Im Zeitraum zwischen 17 und 18 Uhr am Donnerstag stellte ein 28-Jähriger sein Fahrrad in der Hauptstraße in Rain ab. Er hat das Rad mittels eines Kettenschlosses an einen Metallpfosten bei der Sparkasse Rain gesichert. Nach seinem Arztbesuch musste der junge Mann den Diebstahl seines Rades feststellen. Der Zeitwert beträgt laut Polizei gut 350 Euro. Es handelt sich um ein weiß-rotes Mountainbike der Marke Ghost. Eventuell ist jemanden aufgefallen, wie sich jemand ungewöhnlich an dem Kettenschloss zu schaffen machte. (dz)

Hinweise an die Polizeiinspektion Rain unter der Telefonnummer 09090/70070.

