vor 34 Min.

Unbekannter schießt auf Fenster eines Hauses

Vermutlich hat er eine Luftdruckwaffe benutzt

Vermutlich hat mittels einer Luftdruckwaffe ein Unbekannter in der Nacht zum 1. Mai die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses in der Diepoldstraße in Schweinspoint beschädigt. Es entstand laut Polizei Schaden von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die PI Rain unter Telefon 09090/70070.