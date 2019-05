vor 50 Min.

Wemding ist bereit für das große Fest

In den vergangenen Tagen wurde noch fleißig gewerkelt: Der Aufbau der Buden und Unterstände in der Wemdinger Altstadt für das historische Fest „Löwen, Gunst und Gulden“ läuft auf Hochtouren.

Das erwartet die Besucher bei „Löwen, Gunst und Gulden“ in Wemding. Am Mittwoch Auftakt mit einem Vortrag.

Wemding möchte eintauchen in die Blütezeit der Stadtgeschichte während der Renaissance. Nach Jahren der Vorbereitung ist es nun so weit. Heute starten die Festtage mit dem Titel „Löwen, Gunst und Gulden“, deren Anlass sind gut 550 Jahre Zugehörigkeit der Stadt zu Bayern und der Bau des zweiten Kirchturms der Stadtpfarrkirche St. Emmeram vor 400 Jahren.

Der geschichtliche Hintergrund steht bei den Festivitäten, bei denen Besucher, Veranstalter sowie Beschicker in historischem Gewand der Renaissance feiern, auch allezeit im Vordergrund. So beginnt Monsignore Herbert Lang an diesem Mittwoch, 28. Mai, mit einem Vortrag in der Stadtpfarrkirche (18.30 Uhr) mit dem Titel „Bayern und Wemding – durch ihre Geschichte 550 Jahre verbunden“. Darin wird nicht nur beschrieben, wie Wemding bayerisch wurde, welche ungewöhnliche Wendung die Geschichte hier genommen hatte, sondern auch wie stark Wemding von Herzog Ludwig von Bayern-Landshut profitierte.

Donnerstag ist den Türmen gewidmet

Am Donnerstag, 29. Mai, dann stehen die beiden Kirchtürme der Stadtpfarrkirche St. Emmeram im Blickpunkt. Bereit um 8.30 Uhr geht man gemeinsam zum Gottesdienst in die Wallfahrt. Bläser begrüßen um 14 Uhr mit Fanfaren vom Turm die ersten Besucher beim Türmer. Führungen durch St. Emmeram, zum alten Uhrwerk und in die renovierte Stube des Türmers werden den ganzen Nachmittag über und auch an den folgenden Tagen angeboten. Am Abend berichtetet Leo Hintermayr Neues und Interessantes aus der Geschichte der beiden ungleichen Kirchtürme um 18.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche. Die Marktstände sind von 11 bis 22 Uhr geöffnet.

Am Freitag startet das Festwochenende

Freitag ist der Festauftakt mit Gästen aus benachbarten Städten und Ehrengästen beim Sternmarsch (17.30 Uhr). Am Abend wird erstmals das Historienspiel „Die ungleichen Brüder“ auf der Bühne in der Langgasse aufgeführt (20 Uhr). Samstagabend wird es noch mal gezeigt. Die Marktstände haben bereits von 16 bis 22 Uhr geöffnet.

Spätestens am Samstag dann werden sich die Gassen der Wemdinger Altstadt füllen, wenn Besucher durch die Landsknechtlager im Stadtgraben schlendern, den Handwerkerhof erkunden oder die Kinder sich beim Bauernhof mit Tieren vergnügen. Um 10 Uhr ziehen die Marktleute an diesem Tag der Gaukler mit ihren Waren und Tieren in die Stadt ein. Ein Höhepunkt neben dem vielseitigen Markttreiben und dem zeitgenössischen Kinderprogramm (ab 13.30 Uhr) ist ein Lufttänzer, der auf einem dünnen Seil über den Marktplatz balancieren wird. Ab 18 Uhr beginnt die Nacht der Gaukler mit Spielleuten, Zauberkünstlern und Jongleuren.

Landsknechte gehen durch die Gaststuben

Ein ähnliches Bild wird sich am Sonntag ergeben, wenn beim „Festtag“ historische Tänze (14 Uhr) im G’sellenhaus zu sehen sind und die Alerheimer Flegeldrescher (14 Uhr) in Aktion zu erleben sind. Führungen durch das Rathaus samt frisch renovierter Stuckdecke im Sitzungssaal und die Kirchen runden das Angebot ab. Um 20 Uhr dann heißt es „Jetzt ist Zapfenstreich“. Um die Landsknechte abends wieder ins Lager zu rufen, wird ein Offizier mit einem Trommler und einem Pfeifer durch die Gaststuben gehen, um das Fest zu beenden. Dann darf nicht mehr ausgeschenkt werden, das Fest ist aus. Den musikalischen Schlusspunkt setzt die Jugend- und Stadtkapelle Wemding auf der Bühne am Marktplatz (20 Uhr). (fene)

Info Besucher dürfen gerne in historischen Gewändern erscheinen. Waffen dürfen nur mit stumpfer Klinge oder Spitze mitgeführt werden.

