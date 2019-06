vor 17 Min.

Wenn der Blumenpark leuchtet

Late-Night-Shopping und Ferienprogramme bei Dehner in Rain

In der Pfingstzeit warten einige Veranstaltungstage im Dehner Blumenpark. So ist am kommenden Samstag, 8. Juni, beim Late-Night-Shopping im Rahmen der langen Kultur- und Erlebnisnacht in Rain das Garten-Center bis 23 Uhr geöffnet. Für die Kinder gibt es in den Pfingstferien das traditionelle Bastelprogramm.

Unter dem Motto „Der Blumenpark leuchtet“ präsentiert Dehner die Einkaufs- und Lichternacht. Dabei gibt es wieder zahlreiche Leuchtobjekte, Farbenspiele und mystische Klänge. Darüber hinaus entführen illuminierte Wasserläufe, geheimnisvolle „grüne Augen“ und das neue, in Licht gehüllte Japantor auf eine fantasievolle Entdeckungsreise durch den abendlichen Schaugarten. Auf die Kleinen warten ab 17 Uhr die Kinderschminker von „Magic Fantasy“. Ab 18 Uhr können kleine und große Besucher Ulrike Mommendey und ihren magischen Geschichten lauschen. Ab 18.30 Uhr verzaubern der Kobold und die Feen von „Hammerflausch“ den Schaugarten. Musikalisch sorgen diverse Live-Bands für Stimmung. Irische Folkmusik gibt es mit den Greenhorns und die Dehner-Garden-Dixie-Band spielt Swing und Evergreens. Den Abend ausklingen lässt das Duo Lucie und Oliver mit Chillout-Lounge-Sound.

Die kostenlosen und betreuten Bastel-Workshops finden vom 11. bis 21. Juni für alle Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren statt. Unter der Woche können die kleinen Künstler zwischen 11 und 15 Uhr ihrer Kreativität freien Lauf lassen und ihre selbst gebastelten Werke mit nach Hause zu nehmen.

Am Dienstag, 11. Juni, braucht es Fingerfertigkeit: Aus Birkenholzscheiben werden mit Hilfe von Farbe und Draht süße Marienkäfer. Spannend wird es am Mittwoch, 12. Juni, wenn nicht nur eine Zaubershow auf dem Programm steht, sondern auch Ballontiere, die nach Lust und Laune geformt werden dürfen. Einen Tag später gilt es eigene Kaleidoskope zu gestalten und mit bunten Perlen oder Steinen zu befüllen. Am letzten Tag der ersten Ferienwoche werden Türschilder aus Holz bemalt und verziert.

Nach dem Wochenende wird es wieder tierisch: Am Montag, 17. Juni, wollen Schnecken gefilzt und zum Leben erweckt, am Dienstag, 18. Juni, kleine und große Raupen zu bunten Fensterbildern verwandelt werden. Tags darauf werden große Steine mit Mosaik verziert. Zum Abschluss am Freitag, 21. Juni, ist noch einmal Kreativität gefragt: Aus weißen Fächern werden dank Filzstiftverzierungen Unikate, die an heißen Sommertagen unverzichtbar sind. Anmeldungen sind nicht erforderlich. (dz)

