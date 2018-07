10.07.2018

Wir suchen ganz besondere „Vereinsmeier“

Seit der Boom des Vereinswesens im 19. Jahrhundert begann, sind Vereine Keimzellen unserer Gesellschaft – in vielerlei Hinsicht. Ohne die Vereine könnte sie nicht funktionieren. Jeder demokratische Staat ist auf die Impulse aus der Bevölkerung, aus den Vereinen angewiesen. Doch gelten sie in modernen Zeiten wegen ihrer fixen Strukturen mitunter als ein wenig zu sehr in Funktionen verhaftet, ein wenig zu etabliert – also als Gegenteil von lebendig und erfrischend. Doch diesen Leumund haben sie unverdientermaßen. Sie vertreten Interessen, bilden Gemeinschaften, haben Sachverstand, sind ein themenbezogenes wie gleichzeitig soziales Gefüge. Dabei leben sie heute mehr denn je vom freiwilligen, ehrenamtlichen Engagement.

In Deutschland gibt es mehr als 500000 von ihnen. Von den Schützen bis zur Blaskapelle, von den Gartlern bis zu den Gesangsgruppen, vom Fußball bis zu den Kunstschaffenden, von der Feuerwehr bis zur Wasserwacht. Sportlich, politisch, kulturell, karitativ ...

Der Erfolg ist immer auch daran geknüpft, wie sehr sich die Mitglieder identifizieren und einbringen. Es gibt in jedem Verein solche, die ihre Zeit, Leidenschaft oder ihren Sachverstand auf besondere Weise zur Verfügung stellen. Die immer da sind, wenn jemand gebraucht wird, die besondere kreative Ideen haben oder in einer anderen Weise intensiv für ihren Verein leben.

Diese Mitglieder suchen wir. Wir wollen sie in unserer neuen Serie „Vereinsmeier“ vorstellen. Wir wollen zeigen, was sie durch ihr ehrenamtliches Engagement bewirken und wie sie ganz individuell dazu beitragen, dass ihr Verein funktioniert. Es müssen nicht zwingend die Funktionäre der Vorstandschaft sein. Oft passiert solches Engagement gerade, ohne ein gewähltes Amt zu bekleiden.

Gibt es in Ihrem Verein eine solche „Institution“? Einen Rasenwart etwa, der im Privatgarten Grassoden aussticht, um sie am Fußballplatz wieder einzusetzen? Eine Bühnenbauerin im Theaterverein, die ihr halbes Mobiliar von zu Hause mitbringt, um das nächste Stück auszustatten? Einen guten Organisator, der die tollsten Ausflüge perfekt bis ins Letzte wochenlang austüftelt? Es gibt viele Beispiele mehr, die Sie, liebe Leser, noch viel besser kennen als wir. Lassen Sie uns teilhaben daran. Lassen Sie uns wissen, welcher „Vereinsmeier“ in unserer Serie gut aufgehoben wäre. (wüb)

