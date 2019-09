11:46 Uhr

Zu schnell: Sturz mit E-Bike

Am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr stürzte eine 55-jährige Radlerin in Wemding von ihrem Elektrofahrrad.

Die Frau war offensichtlich zu schnell unterwegs, als sie von der Kapuzinerstraße in die Harburger Straße abbog. Sie prallte mit ihrem Gefährt an die Bordsteinkante und stürzte auf den Gehweg. Die Frau zog sich dabei Verletzungen im Gesicht zu, einen Fahrradhelm trug sie laut Polizei nicht. Zur weiteren Untersuchung brachte sie ein Krankenwagen in das Krankenhaus nach Nördlingen. Der Sachschaden ist nicht bekannt. (dz)

