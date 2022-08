Streit eskaliert: Auf der Schmutterwiese kommt es zu einer Schlägerei

Ein Ehepaar und eine Gruppe geraten am Dienstag gegen Mitternacht aneinander. Die Polizei muss eingreifen.

Es war am Mittwoch gegen Mitternacht, als ein Ehepaar aus Bäumenheim der Polizei einen handfesten Streit auf der Schmutterwiese meldete. Die Eheleute und eine größere Personengruppe waren aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über den nächtlichen Lärmpegel auf der dortigen Straße zuerst verbal in Streit geraten. Schließlich eskalierte die Auseinandersetzung und einige der Beteiligten wurden handgreiflich. Wie die Polizei mitteilt, kam es zu Schlägen zwischen dem 41-jährigen Ehemann und fünf weiteren Personen aus der Gruppe. Die Ehefrau wurde bespuckt sowie bedroht. Polizeikräfte der Donauwörther Inspektion schlichteten. Die Beamten nahmen mehrere Anzeigen sowie Gegenanzeigen mit insgesamt sieben Beteiligten auf und leiteten entsprechende Strafverfahren ein. Schwerwiegende Verletzungen wurden im Nachgang nicht diagnostiziert. Die juristische Bewertung obliegt nun der zuständigen Staatsanwaltschaft in Augsburg. (AZ)