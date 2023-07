Motorrad erfasst bei Wildunfall nahe Bergstetten ein Reh

Ein 66-Jähriger erfasst mit seinem Motorrad bei Bergstetten ein Reh. Der Mann hat Glück im Unglück.

Einigermaßen glimpflich ausgegangen ist ein Wildunfall nach Bergstetten. Ein 66-Jähriger, der am Montag mit seinem Motorrad um 17.45 Uhr in Richtung Buchdorf unterwegs war, erfasste kurz nach dem Ort ein Reh, das auf die Straße sprang. Glücklicherweise konnte der Mann die Maschine in der Spur halten und einen Sturz verhindern. An dem Zweirad entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Gesetzeshüter informierten den zuständigen Jagdpächter, um das verletzte Tier von seinen Leiden zu erlösen. (AZ)