Blossenau

12:30 Uhr

Auf der Baustelle in Blossenau lebt es sich beschwerlich

Plus Seit über drei Jahren ist das Straßendorf Blossenau eine Großbaustelle und zeitweise fast von der Umgebung abgeschlossen. Die Bewohner nehmen es mit Humor.

Von Eva Münsinger

Ohne das geht gar nichts: Feste unempfindliche Schuhe, robuste Kleidung und viel Geduld sind die Voraussetzung, um in Blossenau voranzukommen. Nicht selten ist Kreativität gefragt, wenn man den Ort verlassen oder zurückkehren will. Das Straßendorf in der Monheimer Alb hat nur eine Durchgangsstraße. Die Römerstraße war vermutlich in der Antike in einem besseren Zustand, denn aktuell gleicht der Tagmersheimer Ortsteil einem Offroad-Park.

