Der große Heinz Erhardt wird im B+ Zentrum Blossenau lebendig

Plus Wie Jürgen Lechner und Bernd Zoels den Humoristen interpretieren. Ein Feuerwerk aus Pointen und Wortsinnverdrehungen bringt das Publikum zum Lachen.

Wenn der große Humorist Heinz Erhardt “noch‘n Gedicht“ ankündigt, war ist der Startschuss zu einem Feuerwerk an Pointen, Wortspielen und Wortsinnverdrehungen. Jürgen Lechner und Bernd Zoels zünden zwei Stunden lang im B+ Zentrum Blossenau ein furioses Feuerwerk des Erhardt‘schen Humors. Die Geschwindigkeit und schiere Fülle verlangen dem Publikum einiges ab. Zwar kommen die Reime leichtfüßig daher, doch es braucht oft auch einen Moment, um die subtilen Hintergedanken zu begreifen.

Ludwig Erhard (1909-1979) war der beliebteste Komiker der 50-er und 60-er Jahre und einer der begabtesten deutschen Humoristen des Jahrhunderts. „Seine Wortspiele sind eine Kunst, sein feinsinniger Humor stellt viele Comedians in den Schatten“, schwärmt Lechner. Zoels und Lechner sind in der Region bekannt wie „bunte Hunde“ durch zahlreiche Auftritte in Kleinkunstbühnen und in der Freilichtbühne Donauwörth und vor allem in „Bernies Bunter Bühne“ in Wörnitzstein. Mit den großen Humoristen Karl Valentin, Loriot und dem „Schelm der Nation“ Heinz Erhard feiern sie Bühnenerfolge. Auch in Blossenau ist das Publikum restlos begeistert.

