Maxi Pongratz mit tiefgründiger Poesie in Blossenau

Plus Der Volksmusikant präsentierte sein Soloalbum "Meine Ängste" mit großer Virtuosität im B+ Zentrum Blossenau. Es geht um erlebte Geschichten und große Gefühle.

Junge bayerische Volksmusik ist beliebt. Es gibt alles von Blasmusik bis Rap. Der Oberammergauer Maxi Pongratz ist grundsätzlich einer aus dieser künstlerischen Sparte, lässt sich aber in keine Schublade stecken. Seine Texte und Musik sind wie er: schillernde "Persönlichkeiten" mit einem besonderen Innenleben. Sie kommen harmonisch miteinander aus, können sich auch mal reiben und wieder auseinandergehen. So sind die Sätze manchmal "zu eckig für den Refrain", wie Maxi Pongratz sagt. Mit Kanten halt wie das Leben selbst.