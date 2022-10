Todesdrohungen, Schläge und ein Schwerverletzter bei Attacke in Buchdorf

Ein 20-Jähriger geht in Buchdorf einen Jugendlichen an. Der 15-Jährige wehrt sich aber – und verletzt den Kontrahenten schwer.

Todesdrohungen per Mobiltelefon, eine handfeste Auseinandersetzung auf offener Straße in Buchdorf und ein Schwerverletzter – das ist die Bilanz eines ereignisreichen Abends, der ein größeres Aufgebot der Polizei beschäftigt hat.

Nach Angaben der Inspektion Donauwörth verschickte am Montag zunächst ein 20-Jähriger aus Wemding per Mobiltelefon mehrere WhatsApp-Nachrichten. Diese enthielten massive Drohungen und Bilder von einem Messer. Empfängerin der Nachrichten war eine 19-Jährige in Kaisheim. Der 20-Jährige kündigte an, einen 15-Jährigen aus Buchdorf umbringen zu wollen.

Der Wemdinger machte sich mit dem Auto dann tatsächlich auf den Weg in die Jura-Gemeinde - und traf dort eben diesen 15-Jährigen neben einer Bushaltestelle in der Hauptstraße an. Die Lage eskalierte umgehend. Mit geballten Fäusten trat der 20-Jährige um etwa 21.40 Uhr dem Jugendlichen entgegen, schubste und beleidigte ihn. Der 15-Jährige ließ sich dieses Verhalten aber nicht gefallen. Er schlug den Wemdinger ins Gesicht und trat mehrmals nach ihm.

20-Jähriger erleidet in Buchdorf unter anderem einen doppelten Kieferbruch

Die alarmierte Polizei, die mit mehreren Streifenbesatzungen anrückte, trennte die beiden Kontrahenten. Zu diesem Zeitpunkt war der 20-Jährige freilich durch den oder die Schläge ins Gesicht bereits schwer am Kopf verletzt. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge erlitt der junge Mann unter anderem einen doppelten Kieferbruch. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten erst ins Donauwörther Krankenhaus. Von dort wurde der 20-Jährige direkt weiter in die Gesichtschirurgie nach Augsburg verlegt.

Zeugen filmen Schlägerei in Buchdorf mit ihren Handys

Mehrere minderjährige Zeugen beobachteten die Schlägerei und filmten diese teilweise mit ihren Mobiltelefonen. Der 15-Jährige war angetrunken. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von knapp 0,6 Promille. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Bedrohung, der vorsätzlichen Körperverletzung und der Beleidigung. (AZ)