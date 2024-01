Vandalismus an geparktem Motorroller

Ein Unbekannter richtete Schaden an einem Kleinkraftrad an. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit Hinweisen zu melden.

Ein bislang Unbekannter beschädigte in der Nacht zum Dienstag den in der Buchdorfer Buttergasse abgestellten Motorroller eines 42-Jährigen. An dem schwarzen Kleinkraftrad der Marke Rex entstand Sachschaden von rund 2000 Euro. Bislang sind keine Täterhinweise vorhanden. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)