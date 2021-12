Der Erfinder der erfundenen Traditionen

Christbaum, Nikolaus oder leuchtende Häuser beim Luzienfest - wie echt sind unsere Traditionen? Ein englischer Historiker geht dem auf den Grund.

Das „Festival of Nine Lessons and Carols” gehört zu den berühmtesten britischen Weihnachtstraditionen. Bei diesem Gottesdienst werden neun Bibelstellen gelesen, dazwischen erklingen weihnachtliche Kirchenlieder. Das erste Festival dieser Art fand 1880 statt. Seit 1928 überträgt die BBC diese Veranstaltung alljährlich aus der weltberühmten gotischen Kapelle des King’s College. Der englische Historiker Eric Hobsbawm behauptete hingegen, die Tradition sei „erst wenige Jahre“ alt. Und er hatte nicht ganz unrecht damit, wenn er meinte, dass diese scheinbar uralte Zeremonie eigentlich eine moderne Erfindung sei.

Wie alt sind Traditionen wirklich?

1983 veröffentlichte er seine Erkenntnisse in dem Buch „Die Erfindung von Tradition“. Märchen und Sagen, Volkslieder, Trachten, Ruinen, Bräuche – alles was in der Epoche der Aufklärung als barbarisch und überlebt gegolten hatte, wurde im Zeitalter der Romantik bedeutend, wertvoll und aus grauer Vorzeit auf uns gekommen. Was nicht in dieses Schema passte, wurde passend gemacht. Die geistige Strömung der Romantik war auch eine Antwort auf gravierende gesellschaftliche Umbrüche. Fabriken verdrängten die Handwerker, Banken, Börsen und Unternehmer veränderten die Wirtschaft. Viele Menschen suchten Halt in einer Vergangenheit, die sie sich zum Teil selbst zurechtfantasierten.

Genau zu dieser Zeit erhielt auch das Weihnachtsfest allmählich die Form, die wir heute kennen. Die Großfamilie früherer Jahrhunderte und die Gemeinschaft der Gläubigen einer Kirchengemeinde hatten allmählich an Bedeutung verloren. Die Kernfamilie, Vater, Mutter und Kinder, war an ihre Stelle getreten. Weihnachten wurde vom öffentlichen Fest zur familiären Feier. Dabei entstanden und verfestigen sich viele Bräuche, die die häusliche Weihnachtszeit prägen. Christbäume und Krippen gab es zwar schon lange vorher, aber sie hatten ihren Platz im öffentlichen Raum, nicht in der guten Stube. Vom Ende des 19. und bis hinein in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts dauerte es, bis sich diese beiden zentralen Elemente flächendeckend in den meisten deutschen Haushalten durchgesetzt hatten. Natürlich versuchte man auch hier bald, das hohe Alter der weihnachtlichen Bräuche zu belegen. Weihnachtsbaum und Adventskranz seien Ausläufer heidnischer Rituale, meinten die einen. Nein, sagten andere, der Christbaum stammt vom Paradiesbaum ab, der im Mittelalter am 24. Dezember in der Kirche aufgestellt wurde, um die Gläubigen an die Geschichte vom Sündenfall zu erinnern.

Jedem Symbol seine Legende

Je weniger offensichtlich die Verbindung eines solchen Symbols mit dem Fest ist, um so fantasievoller sind die Legenden, die die Zugehörigkeit zum Weihnachtsuniversum belegen sollen. Das Rotkehlchen war in England in den 1860er-Jahren als Motiv für Weihnachtskarten beliebt geworden. Flugs wurde auch eine Legende dazu erfunden: Der kleine Vogel war bei der Geburt Christi anwesend. Damals hatte er noch keine roten Federn auf der Brust. Als Maria und Joseph gerade schliefen und die Engel anderweitig beschäftigt waren, bemerkte das aufmerksame Tierchen, dass das Feuer ausging. Damit das Neugeborene nicht fror, fachte das damals noch nicht rote Kerlchen die Glut mit seinen Flügeln an, dabei versengten ihm Funken das Brustgefieder. Zur Belohnung für die selbstlose Tat tragen seitdem alle seine Nachkommen rote Federn an der verbrannten Stelle.

Oft lässt es sich nicht mehr feststellen, wer sich diese Geschichten ausgedacht hat und sie gelten als uralte Legenden. Manchmal aber tauchen Hinweise auf, so wie im Fall der Nürnberger Rauschgoldengel. Die Geschichte von dem Handwerker, der den ersten Engel zum Andenken an seine verstorbene Tochter erschuf, stammt aus einem Radiohörspiel aus den 1930er-Jahren und verselbständigte sich mit der Zeit zur einer scheinbar alten Überlieferung. Oft vermischen sich die Freude an gefühlvollen Erzählungen mit dem Interesse, ein bestimmtes Produkt mit einer anrührenden Legende besser zu verkaufen.

Manchmal verbreiten sich lokale Traditionen auch über ein ganzes Land und darüber hinaus. Das Lucia-Brauchtum, das heute in ganz Skandinavien populär ist, kommt ursprünglich aus Westschweden. In den 1920er-Jahren propagierten Medien den Auftritt des Mädchens mit dem Kerzenkranz und den weißen Gewändern als gesamtschwedische Tradition und organisierten einen Umzug in Stockholm mit einer nationalen Lucia, die in einer Art Misswahl gekürt wurde. Die Ethnologin Kerstin Risse hat untersucht, wie diese neue Interpretation eines ländlichen Rituals vonstatten ging. Sie beruft sich dabei ausdrücklich auf Hobsbawms Konzept der „erfundenen Tradition“.

Auch Erfundenes kann Freude machen

Eric Hobsbawms Ansatz ist heute unter Historikern und Ethnologen sehr beliebt. An allen Ecken und Enden wird nach erfundenen Traditionen gesucht. Allerdings gibt es auch Kritik. Wenn etwas nicht aus dem Mittelalter stammt, obwohl viele dies glauben, ist die Sache an sich dennoch nicht wertlos. Die meisten Traditionen – und das gilt auch für Weihnachten – sind auch nicht einfach aus dem Nichts geschaffen worden.

Clement Clark Moore dachte sich im Jahr 1823 die Figur des Santa Claus nicht einfach in seinem Sessel am Kamin aus. Er hatte Vorbilder, auf die er zurückgriff, so den holländischen Sinterklaas, der wiederum an den Heiligen Nikolaus angelehnt ist. Es gibt allerdings Forscher, die vermuten, Moore hätte ganz bewusst eine neue Tradition für Amerika lanciert, um den damals eher rüden Weihnachtsbräuchen etwas Gesittetes und Familienfreundliches entgegenzusetzen.

Das britische Festival of Nine Lessons and Carols findet in einem architektonisch einzigartigen Gotteshaus aus dem 15. Jahrhundert statt. Der Chor, der den musikalischen Anteil gestaltet, ist ebenso alt. Auch wenn die Zeremonie selbst keineswegs so weit in die Vergangenheit zurückreicht, so ist sie doch sehr stimmungsvoll und begeistert Menschen in aller Welt. Manche Bestandteile sind unveränderlich, aber es kommen immer wieder auch neue hinzu. So ist es auch mit Weihnachten. Wenn auch nicht alle Bräuche in Bethlehem (oder Nazareth) entstanden sind und manche Legenden zu weihnachtlichen Symbolen eine glatte Erfindung sind, so bringen sie alle zusammen doch Freude und Hoffnung.