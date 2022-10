Donauwörth/Augsburg

06:00 Uhr

Das verraten Faserspuren und Blutspritzer im Totschlag-Prozess

Plus Nach dem Tod eines Obdachlosen in Donauwörth kommen am dritten Tag des Prozesses vor dem Landgericht vor allem Gutachter zu Wort.

Von Michael Siegel Artikel anhören Shape

In der Obdachlosenunterkunft in Donauwörth wird im August 2021 ein Toter gefunden. Die Leiche weist massive Verletzungen auf. Ob als Verursacher dafür der frühere Zimmernachbar infrage kommt, muss derzeit das Augsburger Landgericht bewerten. Dort muss sich ein 36-Jähriger wegen Totschlags verantworten. Weil der Angeklagte zu den Tatvorwürfen schweigt, benötigt das Gericht auch die Erkenntnisse zahlreicher Gutachter, um herauszufinden, wer das 55-jährige Opfer mit Füßen und/oder Händen so schwer misshandelt hatte, dass der Mann starb. Am dritten Verhandlungstag gab es nun zahlreiche Vorträge in Sachen Kriminaltechnik und es wurden über 100 Tatort-Fotos angeschaut, die mehrere Polizei-Ermittler aufgenommen haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .