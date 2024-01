Crash in Donauwörth: Alkoholisierter Unfall endet glimpflich

Eine 22-jährige Fahrerin kollidiert beim Ausparkenmiteinem zweiten Auto. Glücklicherweise ohne Verletzte, aber mit Konsequenzen: Polizei ermittelt wegen Trunkenheit am Steuer.

Auf einem Parkplatz in der Neuen Obermayerstraße ist es am Samstag gegen 23.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 22-jährige Autofahrerin kollidierte beim rückwärts Ausparken mit einem geparkten Fahrzeug hinter ihr. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten zudem deutlichen Alkoholgeruch bei der Fahrerin fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab fast ein Promille. Daraufhin ordneten die Polizisten eine Blutentnahme an und zogen den Führerschein der jungen Frau ein.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 2000 Euro. Das geparkte Fahrzeug wies Dellen im Stoßfänger und Kotflügel auf, während am Fahrzeug der Unfallverursacherin Schäden am Heck in ähnlicher Höhe entstanden. Glücklicherweise blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und unachtsamem Fahrverhalten. Die junge Frau muss mit ernsthaften Konsequenzen rechnen, darunter möglicherweise einem Entzug der Fahrerlaubnis. (AZ)