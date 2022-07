DON-Projektorchester erntet tosenden Applaus bei seiner Premiere

Plus Die Realisierung einer besonderen Idee gibt es jetzt im ausverkauften Fürstensaal der Harburg zu erleben.

Idee und Initiative gehen auf Anna Meggle zurück, die das Orchester zusammenführte. Im Rahmen ihres Musikstudiums in Eichstätt beschloss die gebürtige Donauwörtherin, dieses Projekt für Musikerinnen und Musiker des Landkreises Donau Ries zu realisieren. "Ich wollte eine Möglichkeit schaffen, Menschen zusammenzuführen und den zahlreichen Hobbymusikerinnen und -musikern die Gelegenheit für ein kurzes aber schönes musikalisches Projekt zu bieten", sagt sie. Das Ergebnis war ungewiss, doch wie sich jetzt zeigte, überaus gelungen. Denn das Konzert auf der Harburg darf als lohnender Abschluss von zwei intensiven Probenwochenenden gewertet werden. Die Leitung lag in den Händen von Dirigentin Laura Brannath.