Donauwörther Corona-Testzentrum schließt

Bürgerteststation am Schwabenhallen-Parkplatz schließt zum 1. Juli. Das Zentrum gab es über ein Jahr.

Die Bürgerteststation in der ehemaligen neuapostolischen Kirche in Donauwörth beendet den Betrieb zum 1. Juli. Grund hierfür sind laut Stadt "eine deutlich sinkende Nachfrage und das bundesweites Ende kostenloser Bürgertests".

Vorsorglich werden die Kapazitäten jedoch vorgehalten, sodass bei einer Änderung der Betrieb ohne großen Vorlauf wieder aufgenommen werden könnte. Die Donauwörther Bürgerteststation war am 15. April 2021 gestartet und hatte in Spitzenzeiten Termine an allen Tagen der Woche angeboten. Bürgerinnen und Bürger auch über die Landkreisgrenzen hinaus hatten diese Termine stark wahrgenommen. Die Stadt Donauwörth dankt allen Partnern, insbesondere der Center-Apotheke, den Johannitern und dem BRK ebenso wie Mitwirkenden der Stadtverwaltung für die umfangreiche Bereitstellung von Testkapazitäten über den langen Zeitraum hinweg.

Einen Überblick über Testmöglichkeiten veröffentlicht das Gesundheitsamt unter https://www.donau-ries.de/testen

Lesen Sie dazu auch