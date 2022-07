Donauwörther Mondspritzer gewinnen im neuen Trikot ihr Jubiläumsspiel

Die Donauwörther Mondspritzer haben zum 50-jährigen Bestehen ein erfolgreiches Match gegen die Sternstundenmannschaft des BR bestritten. Der Erlös lag bei 8000 Euro.

7:4 war das Endergebnis, doch gewonnen haben an diesem Tag alle: Seit 50 Jahren gibt es die Benefiz-Fußballmannschaft Donauwörther Mondspritzer und passend zum Jubiläum gab es nicht nur neue blau-goldene Trikots, sondern auch eine besondere Partie. Spielpartner war am vergangenen Samstag die Sternstundenmannschaft des Bayerischen Rundfunks, die in Rot auflief.

Landrat Rößle trifft beim Jubiläumsspiel der Donauwörther Mondspritzer zwei Mal

Die Tore erzielten für die Sternstundenmannschaft Stefan Aigner (drei Treffer) und der BR-1-Morgenmoderator Markus Fahn. Für die Mondspritzer traf Landrat Stefan Rößle zweimal. Ein Doppler gelang auch Bernd Deisenhofer. Erstmals dabei aber ebenfalls ein Torschütze war der SPD-Bundestagsabgeordnete Christoph Schmid, gefolgt von Holger Röthinger und Markus Heiß.

Während die einen schwitzten, wurde auf der Tribüne im Stauferparkstadion gefachsimpelt. Denn Kapitän der Sternstundenmannschaft ist Karsten Wettberg (Jahrgang 1941). Der einstige Fußballer und Funktionär war bei über 15 Vereinen als Trainer aktiv und wird insbesondere mit dem TSV 1860 München in Verbindung gebracht. Anfang der 90er-Jahre führte er die Münchner Löwen in die Zweite Bundesliga und erhielt von den Anhängern der Mannschaft den Spitznamen „König von Giesing“.

Wie bei allen Benefizspielen war das sportliche Ergebnis zweitrangig, die Spendenerlöse und das kameradschaftliche Miteinander hatten Vorrang. Am Ende ergab sich ein Betrag von 8000 Euro. Ein Teil davon wurde auch gleich weitergereicht, denn die sechs am Festakt teilnehmenden Donauwörther Kindergärten erhielten jeweils eine Spende von 1000 Euro. Schon im Vorfeld hatte die Benefizmannschaft die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, mit einer großzügigen Spende von über 3000 Euro bedacht. (fene)

Info: Das nächste Jubiläumsspiel der Mondspritzer findet am Freitag, 22. Juli, um 16 Uhr, im Stadion in Nördlingen statt. Ein Benefizspiel gegen eine Betriebsmannschaft von ENBW. Der Erlös geht an das Freundschaftshaus Marienthal des Landkreises Donau-Ries.

