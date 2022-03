Bahnhof in Wörnitzstein vor dem Aus

Am Bahnhof in Wörnitzstein könnte bald kein Zug mehr halten. Warum das nötig ist und warum es dazu wohl keine Alternativen gibt.

Der Bahnhof in Wörnitzstein steht vor dem Aus. Sollte die Hesselbergbahn zwischen Nördlingen und Wassertrüdigen wirklich reakitiert werden, würde das wohl bedeuten, dass der Zug in dem Donauwörther Ortsteil nicht mehr hält.

Diese Schließung wäre wohl zwingend notwendig, um die Riesbahn zwischen Donauwörth und Nördlingen zu beschleunigen und um in Nördlingen optimale Umsteigemöglichkeiten zwischen Zug und Bus schaffen zu können. Diese Maßnahmen sind zudem auch nötig, um die Voraussetzungen für eine mögliche Reaktivierung der Hesselbergbahn zwischen Nördlingen und Wassertrüdingen zu schaffen.

Kein Bahnhof mehr in Wörnitzstein? Alternativen wurden nochmals geprüft

Nachdem auf Wunsch der Kreisräte nochmals Alternativen zu einem Ende des Zugverkehrs in Wörnitzstein geprüft werden sollten, sind die Ergebnisse aber wohl eindeutig. Das Landratsamt habe sich mit konkreten Vorschlägen an die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) gewandt, teilt die Behörde nun mit. Diese ist in Bayern zentral für die Planung, Organisation und Finanzierung des schienengebundenen Personennahverkehrs zuständig. Konkret wurde nachgefragt, ob der Bau von Straßenunterführungen in Harburg und Möttingen sowie eine Ertüchtigung oder Verbreiterung des Bahndammes im Bereich Ebermergen zu einer Beschleunigung führen könnten und, ob dies eine Alternative zur Schließung eines Bahnhaltes darstellen könnte.

Die BEG teilte jetzt mit, dass die genannten Maßnahmen sicherlich eine positiven Effekt auf die Riesbahn hätten, alleine durch die Beseitigung von bestehenden Bahnübergängen. Zurückliegende Gespräche mit der DB Netz AG hätten aber gezeigt, dasdies keine relevanten Fahrzeitgewinne zwischen Donauwörth und Möttingen bedeuten würde. Neben der möglichen Höchstgeschwindigkeit, sind das Anfahren und das frühzeitige Abbremsen an dem jeweiligen Halt wichtige Randbedingungen für die Fahrzeiten zwischen den Stationen.

Go-Ahead übernimmt die Riesbahn und will im Stundentakt fahren. Foto: Go-ahead Bayern

Die BEG sieht deshalb die Möglichkeit, die Riesbahn zu beschleunigen dann, wenn in Wörnitzstein nicht mehr angehalten werde. Bereits in einer früheren Prüfungsrunde hat die BEG Möglichkeiten einer Beschleunigung der Riesbahn umfangreich geprüft. Hier kam sie zum Ergebnis, dass es zwischen Nördlingen und Möttingen möglich ist, die Geschwindigkeit durch bauliche Maßnahmen entlang der Strecke zu erhöhen, da der Verlauf in diesem Abschnitt sehr geradlinig ist und keine Unterwegsbahnhöfe vorhanden sind.

Es geht nicht nur um die Riesbahn, sondern auch um den Stundentakt

Dies ist zwischen Möttingen und Donauwörth nicht der Fall, so dass hier nur durch einen Bahnhof weniger eine schnellere Verbindung möglich ist. Hierbei fiel die Entscheidung der BEG auf den Bahnhalt in Wörnitzstein, da dieser "mit Abstand" am wenigsten Fahrgäste treffen würde.

Zwischen dem Landkreis Donau-Ries und der Stadt Donauwörth finden Gespräche statt, in denen ausgelotet werden soll, wie das kompensiert werden könnte. "Durch die Beschleunigung der Riesbahn würden alle Fahrgäste dieser Strecke profitieren", heißt es aus dem Landratsamt, weil man schneller von Donauwörth in Nördlingen wäre, was auch für den angepeilten Deutschlandtakt nötig sei. (AZ)