Nun sitzen sie am Steuerknüppel der Motorsportfluggruppe

Nach zwölf Jahren hat die Motorflugsportgruppe Donauwörth-Genderkingen eine neue Führung. Wer nun Vorsitzender ist und welche Prioritäten künftig gesetzt werden.

Nachdem Matthias Obermayer, Vorsitzender seit 2010, im vergangenen Jahr sein Amt aus privaten Gründen vorzeitig niederlegen musste und der zwischendurch allein verantwortliche Zweite Vorsitzende Thomas Schneider aus beruflichen und privaten Gründen ebenfalls nicht mehr zur Verfügung stand, hat es bei der Motorflugsportgruppe (MDG) Donauwörth-Genderkingen im nach zwölf Jahren einen kompletten Neustart gegeben. Da die MDG mit ihren rund 200 Mitgliedern (davon rund 150 Piloten), mittlerweile sieben Flugzeugen und einem eigenen Flugplatz, der täglich geöffnet ist, durchaus mit einem mittelständischen Unternehmen vergleichbar ist, ist die Herausforderung für einen neuen ehrenamtlichen Vorstand sehr hoch, da er im Gegensatz zu seinem Vorgänger noch im Berufsleben steht.

So war es auch nicht verwunderlich, dass zwei Mitgliederversammlungen erforderlich waren, um eine komplettes und zukunftsfähiges Führungsteam zu finden – zumal der bei der ersten Versammlung noch angetretene Kandidat für den Vorsitz mittlerweile wegen beruflicher Veränderung nicht mehr konnte. Umso mehr waren die MDG-Mitglieder bei der zweiten Runde über die neue Lösung erleichtert und erfreut, sodass alle Kandidaten ohne eine einzige Gegenstimme gewählt wurden.

Oliver Klauser ist neuer Chef der Motorsportfluggruppe

Der neue Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden Oliver Klauser und seinem Stellvertreter Hans Kavasch, die beide langjährige Kassenprüfer des Vereins waren, sowie Schriftführer Thomas Lünenborg, dem Technischen Leiter Peter Kleiner, dem Hauptflugleiter Dennis Köhler und dem Kassenwart Kurt Glock, der als einziger schon langjährige Erfahrung aus den früheren Vorständen hat.

Für die weiteren Wahlämter bestimmten die Mitglieder Christoph Ehle als Ausbildungsleiter, Thomas Bittner als Kassenprüfer und das frühere Vorstandsmitglied Martin Schneider als zweiten Kassenprüfer. Wichtige Funktionen behalten weiterhin Monika Löffler, die schon seit Jahrzehnten die Verwaltung und Buchhaltung in professioneller Weise verantwortet, und Ralf Hieke, der aufgrund seines jahrelangen erfolgreichen Engagements zum Leiter Infrastruktur ernannt wurde. Die neuen Vorsitzenden bedankten sich bei den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern für ihren Einsatz und erinnerten daran, dass die Arbeit in einem so großen und komplexen Verein nicht nur von wenigen Vorständen geleistet werden kann, sondern dass die Unterstützung durch viele weitere Mitglieder erforderlich ist.

Die Jugend soll stärker miteinbezogen werden

So gilt der Dank unter anderem auch den sieben Flugzeugverantwortlichen, den zehn Fluglehrern, den über 100 Flugleitern, die den täglichen Betrieb des Flugplatzes ermöglichen, und vielen anderen, ohne deren Engagement der Verein nicht funktionieren würde. Neue Prioritäten sieht der neu gewählte Vorstand bei einer stärkeren Einbeziehung der jugendlichen Mitglieder und bei der Installation und Weiterentwicklung des bei der Firma Grenzebach entstandenen DA42-Simulators. Er soll auf besonders kostengünstige und umweltfreundliche Weise die schon lange in der MDG gebotene Ausbildung zum Instrumentenflug und zum „Multi Engine Rating“ zusätzlich unterstützen und somit wesentlich zur Erhöhung der Flugsicherheit beitragen.