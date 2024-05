Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer ohne Versicherung

Ein 16-Jähriger war in der Donauwörther Parkstadt mit einem E-Scooter ohne Kennzeichenplakette unterwegs und wurde von der Polizei erwischt.

Polizisten haben am Donnerstagabend in der Donauwörther Parkstadt einen 16-jährigen E-Scooter-Fahrer aufgrund einer fehlenden Kennzeichenplakette angehalten. Laut Polizei stellte sich bei der Kontrolle in der Perchtoldsdorfer Straße heraus, dass der Fahrer keine Versicherung für den Elektro-Tretroller hatte.

Die Beamten untersagten dem Jugendlichen die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein. (AZ)