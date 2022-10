Zwei Bäuerinnen aus dem Kreis Donau-Ries erhalten Bayerischen Staatspreis

Anna Landes aus Donauwörth und Daniela Golder-Eisenbarth aus Reimlingen erhalten den Bayerischen Staatspreis "Bäuerin als Unternehmerin des Jahres".

Kreativ und zukunftsorientiert, eine Bäuerin aber auch eine Unternehmerin. Dieses Bild der Frauen auf dem Land möchte Bayern stärken und kürt daher jedes Jahr bei einem Festakt in München die "Bäuerinnen als Unternehmerinnen des Jahres". 2022 sind zwei Preisträgerinnen von insgesamt sechs aus dem Landkreis Donau-Ries: Anna Landes aus Donauwörth erhält den mit 2500 Euro dotieren Staatspreis für ihren Hofladen und Daniela Golder-Eisenbarth wird mit einem Anerkennungspreis für den von ihr umgesetzten Bauernhofkindergarten in Reimlingen geehrt.

"Unsere Bäuerinnen vereinen in ihren Projekten Cleverness, Liebe zum Land und hohe Qualität. Sie stehen für Familienbetriebe mit regionaler Qualität statt Agrarfabriken. Unsere heimische Landwirtschaft verdient Wertschätzung und Vertrauen statt kurzsichtiger Verbotskultur", sagte Ministerpräsident Markus Söder, der zusammen mit Bayerns Agrarministerin Michaela Kaniber die Staatspreise am Mittwoch übergab. "Mutig und erfolgreich setzen sie ihre Ideen um und inspirieren und ermutigen dadurch andere. Von diesem großen Einsatz der Bäuerinnen profitiert aber nicht nur die Landwirtschaft, sondern der gesamte ländliche Raum", so die Ministerin.

Anna Landes aus Donauwörth erhält für ihr Hofladen-Konzept den Bayerischen Staatsehrenpreis: "Bäuerin als Unternehmerin des Jahres 2022". Es gratulierten Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber und Ministerpräsident Markus Söder. Foto: Tobias Hase /StMELF

Anna Landes: In ihrem neuen Hofladen, der zwischen Zirgesheim und Golfplatz liegt, bietet die 31-Jährige Lebensmittel aus der Region an. Im Café mit 30 Sitzplätzen kann man den Hühnern zuschauen. 2015 haben Michael und Anna Landes den Betrieb übernommen und wollten die Direktvermarktung mit Hofladen weiter ausbauen. Dazu wurde die alte Werkstatt umgebaut, ergänzt durch ein Café. Anna Landes, gelernte Bürokauffrau und Meisterin der Hauswirtschaft, wollte dabei vor allem ihren wichtigsten Mitarbeiterinnen, den 5000 Legehennen, eine passende Bühne bieten.

Zum Kaffee gibt es auf dem Hofladen Landes Blick auf die Hühner

Bodentiefe Fenster ermöglichen einen direkten Blick in den Auslauf. Dieses Angebot ist laut Landwirtschaftsministerium einmalig in der Region. Auch die Energieversorgung des Bauernhofs mit nachwachsenden Rohstoffen wurde in Szene gesetzt: Der Hackschnitzelbunker neben dem Laden ist komplett verglast. Im Januar 2022 wurde der Hofladen durch einen Online-Shop ergänzt. Anna Landes hat jüngst eine regionale Kochbox entwickelt: Die Kunden wählen ein Gericht im Online-Shop aus und bekommen sämtliche Zutaten (alles regionale Produkte aus dem Hofladen) inklusive Rezept nach Hause geliefert.

Daniela Golder-Eisenbarth: Die Reimlingerin hat sich ihren Traum verwirklicht - der Bauernhof als Ort der Begegnung von Mensch, Tier und Natur. Sie ermöglicht Kindern Landwirtschaft zu erleben und vermittelt Bildung lebensecht. Bei der Kinderpflege beobachtete Golder-Eisenbarth die besondere Wirkung von Tieren und Natur auf Kinder. Diese Erfahrung wollte sie nutzen und eröffnete nach einer über dreijährigen Genehmigungs-, Planungs- und Bauphase im September 2021 ihren Bauernhofkindergarten.

Abseits des offiziellen Teils war auch Zeit für ein Gespräch: Staatsministerin Michaela Kaniber und Daniela Golder-Eisenbarth. Foto: Tobias Hase /StMELF

Dazu wurde ein 100 Jahre alter Holzstadel aufwändig und in sehr viel Eigenleistung saniert. Auf der kleinen Hofstelle versorgen die Kinder selbst Schafe, Hühner, Hasen und Meerschweinchen. Sie sind beim Anbau von Obst und Gemüse und beim täglichen Kochen eingebunden.

Gebastelt wird mit Naturmaterialien und so Nachhaltigkeit aktiv erlebt. Mit der Aufnahme von Integrationskindern unterstützt die 44-jährige Sozialfachwirtin auch entwicklungsverzögerte Kinder und deren Familien. Mit diesem Betriebszweig nutzt sie die kleine Hofstelle und schafft für den Nebenerwerbsbetrieb mit seiner 100-köpfigen Mutterkuhherde ein zusätzliches Einkommen.

Die von einer Fachjury aus 23 Bewerberinnen ausgewählten insgesamt sechs Preisträgerinnen aus ganz Bayern führen jeweils ein eigenes Unternehmen auf einem landwirtschaftlichen Betrieb. Den Wettbewerb in variierender Form gibt es seit 2002. (fene/AZ)