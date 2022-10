Wir machen den Test: Wie schmeckt die Pizza aus dem Automaten?

Frische Pizza aus dem Automaten versprechen zwei neue Geräte in Donauwörth – und das in gerade einmal vier Minuten. Lohnt sich ein Besuch? Wir ziehen Bilanz.

In Donauwörth gibt es nun zwei Pizza-Automaten, an denen rund um die Uhr warme Pizza bestellt werden kann – und nicht nur das: Der Automat liefert die Pizza sodann gleich freihand, im wahrsten Sinne des Wortes.

Die Automaten befinden sich am Boardinghaus Schellenberg in der Parkstraße sowie am Stadthotel Donauwörth in der Alois-Bauer-Straße. Der große, schwarze quadratische Kasten, wie er in der Donauwörther Parkstadt zu finden ist, wirkt futuristisch, aber zugleich irgendwie einladend durch sein ansprechendes Design. Die drei Schritte zur "Pizza in vier Minuten" stehen in Weiß auf schwarz geschrieben: "1. Wähle deine Pizza; 2. Warte 4 Minuten; 3. Genieße deine frische Pizza!". Ganz so einfach geht es freilich nicht, aber durch einen großen Touchscreen mit Schritt-für-Schritt-Anleitung geht der Bestellvorgang bequem und in diesem geschilderten Testfall reibungslos.

Modernes Design, moderne Bauweise – zwei Pizzaautomaten gibt es inzwischen in Donauwörth. Hier jener in der Parkstadt. Foto: Eibl

Wichtig ist beim Bezahlvorgang, eine Bank- oder Kreditkarte dabei zu haben. Über ein Kundenkonto kann auch mit einer digitalen Währung bezahlt werden, mit Bargeld jedoch nicht. Nach rund vier Minuten ist die Automaten-Pizza dann fertig gebacken. Der Automat verfügt augenscheinlich über zwei Öfen, sodass auf zwei Pizzen ebenfalls nicht lange gewartet werden muss. Insgesamt kann zwischen sechs Sorten – darunter die Klassiker Salami, Schinken-Pilze, Calabrese oder Margarita – gewählt werden. Preislich ist der Service nicht ganz billig, sie Preise liegen zwischen 7,90 und 9,90 Euro – womit sie im Vergleich zu Restaurants in einem ähnlichen, aber eher gehobeneren Preissegment liegen. Dies liegt wohl auch an der aufwendigen Verpackung und dem "Zubehör". Die optisch ansprechende Pizza wird auf einem Aluteller in einem schwarz-weißen Karton ausgehändigt. Beiliegend befindet sich für den schnellen Verzehr ein Messer aus Holz.

Die Donauwörther Automaten-Pizza punktet auch

Die frisch gebackene Pizza ist geschmacklich – gesprochen mit dem Gaumen des Autors (über Geschmack ließe sich ja trefflich streiten) – eher mittelmäßig und sollte in der Regel durch eine eigens vom Pizzabäcker gefertigte Pizza ausgestochen werden. Die Automaten-Pizza hingegen punktet natürlich wiederum mit ihrer Verfügbarkeit rund um die Uhr.

Vor allem für Anlieger, Boardinghaus- und Hotelgäste, die nach Schließung von Pizzerien nach einer Alternative zur Pizza aus der Tiefkühltruhe suchen, ist dies eine einzigartige Option, schnell und unkompliziert etwas zu essen zu bekommen. Ob allerdings ein Donauwörther oder eine Donauwörtherin vor dem Zapfenstreich bei den Lieferservices mit dem Auto zum Automaten fährt, ist fraglich, denn in geläufigen Restaurants kann von der Couch aus bequem bestellt und die Pizza nach Hause geliefert werden. Insgesamt können die Automaten allerdings als Ergänzung und nicht als Konkurrenz zur aktuellen Pizzaversorgung im Stadtgebiet gesehen werden.

