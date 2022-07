Wie sich Störche vor der Sonne schützen

Der Donauwörther Jagdverband verrät, mit welcher besonderen Technik sich Störche Abkühlung verschaffen.

Weit über 30 Grad im Schatten, wer von uns gerät da nicht gehörig ins Schwitzen. "Viele Tiere können das allerdings nicht in der Form wie wir Menschen, denn die wenigsten von ihnen besitzen Schweißdrüsen und ihr Fell oder die Federn geben die Wärme zudem schlecht ab", es droht ein Hitzestau, erklären Albert Reiner und Robert Oberfrank, die beiden Jägervorstände vom Jagdverband Donauwörth. Doch auch in Feld und Wald ist es tierisch heiß. Wildschwein, Feldhase und Co. lassen sich deshalb einiges einfallen, um bei der Affenhitze cool zu bleiben.

Seen und Gewässer dienen auch unseren Wildtieren als Badeplatz. Selbst Rehe scheuen ein Bad im kühlen Nass nicht. Wildschweine stehen auf Schlammpackungen. Diese genehmigen Sie sich in so genannten "Suhlen". Diese kann man sich als große matschige Pfütze vorstellen. Der nasse Schlamm bleibt an den Borsten hängen und kühlt die Haut. Der positive Nebeneffekt: die dicke Schlammkruste ist gleichzeitig Mückenschutz. Sie verhindert, dass lästige Insekten an die Haut gelangen.

Der Storch - in der Region mittlerweile ein weit verbreiteter Gast - steht auf einen anrüchigen Sonnenschutz. Er bespritzt seine Beine mit flüssigem Kot. Das im Kot enthaltene Wasser entzieht dem Körper beim Verdunsten Wärme.

Auch Störche leiden unter der Hitze - und haben einen besonderen Trick

Hunde, aber auch Füchse, Wölfe und sogar Katzen, die nur an den Ballen unter ihren Pfoten Schweißdrüsen haben und demnach auch nur darüber Schweiß absondern können, geben die überschüssige Körperwärme ab, in dem sie sehr schnell aus- und einatmen und die Zunge aus dem Maul hängen lassen. Die schnelle Atmung dient sozusagen als Ventilator. Es entsteht ein Luftzug, der die Feuchtigkeit auf der Zunge und an den Schleimhäuten schneller verdunsten lässt und damit kühlt. Auch viele Vögel verschaffen sich so mehr Kühle, man kann sie derzeit oft mit geöffnetem Schnabel beobachten.

Feldhasen pumpen wie Elefanten an heißen Tagen mehr Blut in ihre langen Löffel. Ihre Ohren sind nur wenig behaart. So können sie über die dünne Haut an ihren Löffeln überschüssige Wärme besser an die Umgebung ableiten. Wie Kaninchen belecken sie ihr Fell, um Schwitzen "vorzutäuschen", denn auch der Speichel auf dem Fell verdunstet und sorgt so für Kühlung.

Auch bei Tieren hängt der Bedarf an Flüssigkeit von der Umgebungstemperatur, von der Zusammensetzung der Nahrung und von der Aktivität ab. Jägerchef Albert Reiner weiß zu berichten: "Grundsätzlich geht man davon aus, dass unser Wild pro Tag 50 bis 60 Milliliter Wasser pro Kilogramm Körpergewicht braucht, das sind pro Kilogramm zwei bis drei Schnapsgläser voll. Jungtiere müssen mehr trinken. Ein ausgewachsener Feldhase braucht im Sommer rund einen Viertelliter Wasser pro Tag. Tiere können mit ihrer Körperflüssigkeit sehr gut haushalten. Den Großteil ihres Bedarfs decken sie über das frische Grünfutter oder den Tau am Morgen."