Zwei Donauwörther für ihr großes Engagement für Europa geehrt

Bernd Niemczak und Kral-Heinz Eigen werden als Mitglieder der Europa-Union in Wien ausgezeichnet und erhalten die Medaille des Mérite Européen in Silber.

Den beiden Donauwörthern Bernd Niemczak und Karl-Heinz Eigen, Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Kreisverbandes der Europa-Union Donau Ries, wurde die Medaille des Mérite Européen in Silber verliehen. Dies fand im Rahmen eines Festaktes im Wiener Billrothhaus statt. Die beiden Donauwörther werden damit für ihre jahrzehntelange, ehrenamtliche Arbeit für Europa geehrt.

In ihrer Laudatio zählte Christa Hofmeister vom Institut Mérite Européen in Wien nicht nur die zahlreichen internationalen Jugendzeltlager, Bildungsreisen in europäische Nachbarländer, Hilfsprojekte für Rumänien, Workshops und Weiterbildungen auf, die Bernd Niemczak und Karl-Heinz Eigen initiiert und organisiert haben. Sie würdigte auch ganz explizit die unzähligen Aktionen wie den Europa-Tag, den europäischen Schülerwettbewerb und die Europa-Wanderausstellung der Föderalisten der Steiermark, mit denen sie in Schulen und öffentlichen Einrichtungen Donauwörths den europäischen Gedanken auf kommunaler Ebene transportierten. Über Jahrzehnte agierten die beiden "als standfeste Motoren und Initiatoren vieler Veranstaltungen und überzeugte Vertreter einer längst überfälligen europäischen Regierung. Der Mérite Européen in Silber ist höchst verdient", schloss Hofmeister ihre Rede.

Eine der höchsten europäischen Auszeichnungen für ehrenamtliche Arbeit

"Die Friedensidee in die Bevölkerung zu bringen" – das war und ist das Anliegen der beiden Donauwörther. "Der Stolz, eine der höchsten europäischen Auszeichnungen für die ehrenamtliche Arbeit für Europa erhalten zu haben, motiviert uns, weiterzumachen. Für Frieden, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit einzutreten, ist aktueller denn je", erklärten Niemczak und Eigen in Wien.

Die "Fondation du Mérite Européen" wurde im Jahr 1970 in Luxemburg gegründet und hat sich der Stärkung der universellen Werte verschrieben, für die Europa steht. Jacques Santer, ehemaliger Präsident der Europäischen Kommission, ist derzeitiger Präsident des Verwaltungsrates. Aufgabe der Stiftung ist es, ehrenamtliche Leistungen zur Förderung des europäischen Gedankens mit der Vergabe von Medaillen und Diploms hervorzuheben.