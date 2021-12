Türchen 14: Ein Tässchen in Ehren

Öffnen Sie jeden Tag ein Türchen in unserem digitalen Adventskalender 2021: Dieses Mal geht es um weihnachtliche Symbole und ihre Legenden. Heute: Der Glühwein

Meine Kolumnen, die geschätzte Leserschaft dürfte es schon bemerkt haben, beginnen in diesem Jahr mit einer persönlichen Erinnerung an das jeweilige Thema des Tages – manchmal aus der Kindheit, manchmal jüngeren Datums. Davon werde ich heute abweichen. Mit gutem Grund. Es geht um Glühwein. Dazu möchte ich nur so viel sagen, dass aufgrund des Zuckers und der anderen, häufig sehr minderwertigen Zutaten der Kater, den man nach zu viel Glühwein hat, ganz abscheulich ist. Man muss gar nicht so furchtbar viel davon zu sich nehmen, aber am nächsten Tag…und dann noch auf nüchternen Magen…aber lassen wir das, die Erinnerung daran schmerzt noch heute.



Glühwein wärmt von innen, oder? Foto: Julian Leitenstorfer (Symbolbild)

Mit dem Glühwein gibt es ein weihnachtliches Symbol, das man trinken kann (aber bitte nicht in großen Mengen). Was wäre ein Christkindelmarkt ohne einen zünftigen Glühweinstand? Der Duft verbreitet sich rund um die Bude und macht Lust auf eine Tasse. Wenn es so richtig schön kalt ist, wenn es vielleicht sogar schneit, dann brauchen wir etwas, das uns von innen heraus wärmt. Gönnen wir uns also einen Schluck und werfen einen Blick zurück in die Antike.

Schon die Römer würzten den Wein

Gewürzte Weine, die warm oder kalt genossen werden, gibt es schon sehr lange. Die Römer regten vor dem Essen ihren Appetit mit einem Schluck Mulsum, Wein mit Honig an, oder mit Conditum Paradoxum, Wein mit Honig, Pfeffer und anderen Gewürzen. Die Weine, die die Römer tranken, wären für uns vermutlich ungenießbar – mit oder ohne Gewürze. Natürlich können wir heute keinen mehr verkosten, aber Experten, die die antiken Methoden des Weinbaus und des Kelterns studiert haben, gehen davon aus, dass sie eher wie Essig schmeckten. Trotzdem haben Römer damals genauso gerne zugelangt wie wir heute. Na ja, sie kannten eben nichts anderes. Im Mittelalter labten sich Menschen, die es sich leisten konnten, an Hypocras. Dieser gesüßte Gewürzwein war nach dem griechischen Arzt Hippokrates benannt, weil man dem Getränk Heilkräfte zuschrieb. Und was lehrt uns das heute? Wenn gewürzter Wein auch noch gesund ist, dann kann ja wohl niemand etwas gegen eine zweite Tasse einwenden. Zum Wohle!

Die Auferstehung des Dionysos

Bleiben wir noch ein wenig in der Antike, während wir unser letztes Tässchen genießen. Dass die Weihnachtszeit schon sehr lange auch eine Zeit des exzessiven Trinkens ist, führen manche auf Dionysos zurück, den griechischen Gott des Weines. Dieser, bei den Römern auch Bacchus genannt, war einer der zahlreichen unehelichen Kinder des Zeus. Mit welcher Frau, darüber gibt es verschiedene Legenden, auch die sterbliche Königstochter Semele gehört dazu. In einer der zahlreichen Geschichten wird Dionysos als kleiner Knabe von den Titanen in sieben Teile zerrissen und gekocht. Apollo sammelt die Leichenteile ein und begräbt sie in seinem Sommersitz Delphi, wo Dionysos seitdem im Winter seine Auferstehung feiert. Besondere Mysterien zu seiner Ehre wurden dort zur Zeit der Wintersonnenwende gefeiert. Diese Traditionslinie macht Dionysos zum Symbol der immer wieder absterbenden und sich erneuernden Natur. Überdies ist er die einzige griechische Gottheit, die gestorben und wieder auferstanden ist und die einzige mit einer sterblichen Mutter. Dionysos schlief gemäß einer Legende als Knabe in einer Getreideschwinge und vollbrachte später Wunder mit Wein. Für alle, die nach den vorchristlichen Wurzeln des Weihnachtsfestes suchen, lauter gute Gründe, den Kult des Dionysos dabei mit einzubeziehen. In Rom wurde Bacchus während der Saturnalien gehuldigt, einem karnevalesken Jahresausklang, der von Ende November bis zum 25. Dezember dauerte. Ob frühe Christen tatsächlich bewusst oder unbewusst Elemente aus dem Dionysos-Kult in die Feier der Geburt des Heilands übernommen haben, ist fraglich. Dionysos ist einer der vielschichtigsten Götter der Antike und hatte bei den Angehörigen des neuen Glaubens, die auf einen strengen Lebenswandel Wert legten, einen besonders schlechten Ruf. Genau wie der Wein hat auch der Gott zwei Gesichter – entspannte Geselligkeit und ekstatischer Rausch. Dionysos ist grausam und milde, kein Gott straft so hart wie er, keiner verschenkt so viel. Zwar war zu der Zeit, als das christliche Weihnachtsfest entstand (und noch lange danach) der Dionysos-Kult durchaus lebendig. Wahrscheinlicher als eine direkte Übernahme ist die These, dass in landwirtschaftlich geprägten Gesellschaften seit jeher die Ruhezeit im Winter dazu genutzt wurde, auszuspannen und die produzierten Lebensmittel in geselliger Runde zu genießen – auch die alkoholischen Getränke. Wie dem auch sei, die Geschichte von Dionysos, dem stets angesäuselten Vorbild für Christus klingt in jedem Fall interessant und ein bisschen blasphemisch – ein guter Grund, noch eine Tasse Glühwein auf das Wohl des antiken Gottes zu leeren. Prost!

Englische Exzesse

„Ihr edlen Herren, Weihnachten heißt uns tüchtig bechern“, so beginnt ein uraltes, anglo-normannisches Weihnachtslied. Es zählt verschiedene Köstlichkeiten auf, die zu diesem Fest genossen werden: Weine aus Frankreich, Ale aus England (es radiert das Denken aus) – Schnäpse, und all das so lange, bis alle selig eingeschlummert sind. Hallo, Mundschenk, so ein Ale nehme ich auch, ja bitte, ein großes. Prösterchen!

Ein englisches Lied aus dem 17. Jahrhundert besingt, wie sich junge Männer und Frauen an Weihnachten zum Tanz und Spielen treffen und dabei viel trinken. Am Ende verprügeln sie die Musikanten und werfen deren Instrumente ins Feuer. Für England sind die alkoholischen Weihnachtseskapaden besonders gut aufgearbeitet. Dort suchten bis in die frühe Neuzeit die Bauern ihren Grundherren in dessen Haus auf und forderten nachdrücklich, sie mit Leckereien und vor allem mit Bier zu versorgen. Spielte dieser mit, dann tranken sie auf sein Wohl. Wenn nicht – aber dazu kam es nicht. Die Vornehmen wussten schon, dass man bei dieser einen Gelegenheit nett zum Pöbel sein musste, damit für den Rest des Jahres die Verhältnisse so blieben, wie sie sein sollten. Doch die Verhältnisse änderten sich trotzdem, und Schuld daran war die Reformation.

Bacchanalien in Zellerfeld

Der protestantische Eiferer Philip Stubbes wetterte 1583 in seinem Pamphlet „Die Anatomie des Missbrauchs“ „wer wüsste nicht, dass in dieser Zeit mehr Schandtaten geschehen, als im übrigen Jahr? Mummenschanz und Maskerade, Raub, Hurerei und manchmal sogar Mord, Würfeln und Karten, Essen und Trinken, Bankette und Feste…“ Folgerichtig verboten die Puritaner unter Oliver Cromwell das Weihnachtsfest, als sie Mitte des 17. Jahrhunderts ihre Diktatur in England errichteten. Die trinkfreudigen Engländer waren not amused, in viele Städten gab es Weihnachtsunruhen. Aber nicht nur im englischsprachigen Raum war Weihnachten früher ein Grund, die Sau rauszulassen. In Preußen erließ der pietistisch geprägte König Friedrich Wilhelm I. ein Edikt gegen die Feier der nächtlichen Christmette, weil es dabei immer wieder zu Exzessen kam. Die in den nächtlichen Gottesdienst aufgeführten Krippenspiele arteten regelmäßig zu „Comedien und Possenspielen“ aus. Doch solche Verbote halfen wenig.. Die „Berlinische Monatsschrift“ berichtet 1784 über „Bacchanalien in der Christnacht zu Zellerfeld“: betrunkene Kirchgänger hatten sich während eines Krippenspiels „übergeben und entleeret“. In ihrer Enthemmtheit hätte sie „ein exaltiertes Spiel mit den Kerzen aus den Kronleuchtern“ vollführt, und, Gipfel der Verworfenheit, Unzucht in der Christmette getrieben. Solche Eskapaden gerieten erst in Vergessenheit, als sich im 19. Jahrhundert das Konzept des besinnlichen Weihnachtsfestes durchgesetzt hatte. Schade eigentlich, ein Schuss Erotik würde dem Fest auch heute noch guttun, hihi. Darauf noch eine Tasse schönen, heißen Glühwein. Prostata!

Apropos Erotik, hick: den Gewürzen, die dem Getränk seinen Geschmack geben, also vor allem Zimt, Nelken, Kardamom, Muskatnuss und Sternanis, sagte man früher nach, sie würden die Lust steigern oder die Manneskraft stärken. In Lebkuchen sind diese Zutaten übrigens ebenfalls enthalten, allerdings ohne den zusätzlich enthemmenden (hehehe) Alkohol. Ähnliche Wunderkräfte wurde allerdings vielen Nahrungsmittel zugeschrieben, die von weither kamen, entsprechend teuer waren und daher mit einem luxuriösen Lebensstil verbunden wurden. Auch Kaffee und Schokolade galten als Aphrodisiakum (hicks), nach dem sie in Europa heimisch geworden waren.

Nicht nur im deutschsprachigen Raum liebt man zur Weihnachtszeit heißen Gewürzwein. In Skandinavien gibt es in der Adventszeit Glögg – glöggk, glöck, gluck, hihi – wobei zum Rotwein noch Wodka kommt (hicks). In den 1970er und 80er Jahren war das Lucias-Fest in Schweden für die Schüler ein Anlass, sich hemmungslos zu besaufen – diese Schlingel, die. Charles Dickens lässt seinen geläuterten Weihnachtsmuffel Ebenezer Scrooge am Ende der berühmten Geschichte einen „Smoking Bishop“ kredenzen, der mit Portwein angesetzt wird. Je nachdem, welches alkoholische Getränk als Basis dient, kann der Punsch auch Smoking Archbishop, Smoking Cardinal oder Smoking Pope heißen. Ich glaube, ich probiere mich mal durch die klerli-, kleri- kerlikale Hierarchie. Los, her mit der Tasse! Mmmh, köstlich – einer bessser alser annere.

Sooo, das war gut…wir sind aber noch nich gans am Enne. Die Amis, die saufn auch was zum Weinachtn, unswar heißt das Zeug Eggnog. Dass iss so‘n Eierpunsch, den man kalt oder warm runterkippen kann. Je nach Geschmack kommt Wiski oder Rum rein, oder Weinbrannnd. Egal, haupsache es dröhnt…

Die Feuerssangenbowle, die gehört ebenfalls zu Familie – hicks – der weinachlichn Heisssgetränge. Ssusäzlich ssu den Gewürzen kommt noch ein Dingsbums, also eine Feuerssange mit hinein, ach nein, Unsinn. Die Feuerssange wird auf die Schale gelegt, und darauf kommt ein brennender, in Rum (hicks) getränkter Ssuckerhut. Und das Sseug tropft dann runner, in die Bowle. Klar, rauf kann es ja nicht tropfen, hihihi. Darum gilt ja auch der gleichnamige Film mit Heinz Rumman, nee, Rühmann, also, als Weihnachtsfilm (hicks). Alllso mir gefällt ja am besten die Ssene, wo alle nur einen wänzigen Schlock – hicks, da raucht der Bischofff!?! Ich nehme auch noch einen… Hoppla, plösslich dreht sich aber alles… Dionysos, Hippokrates, die Normannen, Ebenezer Scrooge, Comwell– oh Mann, ist mir schlecht. Fillip Schtuppsch, du aller APschtninenschler, waRum hab ich nicH auf dcih gehört?… Ich frag mich, wER mOrgen das näksste türchen aufmacht…ich jenfals nich…ich bin dann mal…hicks… …chrrr, chrrr, chrrr…





