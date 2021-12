Türchen 23: Harte Burschen ohne Flügel

Öffnen Sie jeden Tag ein Türchen in unserem digitalen Adventskalender 2021: Dieses Mal geht es um weihnachtliche Symbole und ihre Legenden. Heute: Die Engel.

Zu den Bibelstellen, über die ich mich als Kind sehr gewundert habe – und das waren einige – gehört die Szene aus der Weihnachtsgeschichte, in denen der Engel den Hirten die Geburt verkündet:

"In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie und sie fürchteten sich sehr. Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude…"

Sich fürchten – vor Engeln? Diese putzigen, geflügelten Kindchen, die in der Weihnachtszeit allgegenwärtig sind und um die Krippe flattern, haben nun wahrlich nichts Unheimliches an sich. Von wegen! Das kommt davon, wenn man sich nicht auskennt im Buch der Bücher. Da steht nämlich ganz genau drin, was für respekteinflößende Wesen die Engel ursprünglich einmal waren. Sie haben seitdem allerdings eine beachtliche Wandlung durchgemacht. Diese lässt sie auch im modernen, weltlichen Weihnachtsfest nicht als Fremdkörper erscheinen.

Vor Angst besinnungslos

Der Erzengel Gabriel, der in der Weihnachtsgeschichte eine wichtige Rolle spielt, tritt bereits im Alten Testament auf. Der Prophet Daniel beschreibt ihn folgendermaßen:

"Und ich erhob meine Augen, und sah, da war ein Mann, in Leinen gekleidet, und seine Hüften waren umgürtet mit Gold von Ufas. Und sein Leib war wie ein Türkis und sein Gesicht wie das Aussehen eines Blitzes. Und seine Augen waren wie Feuerfackeln und seine Arme waren wie der Anblick von glatter Bronze. Und der Klang seiner Worte war wie der Klang einer Volksmenge. Aber nur ich, Daniel, allein sah die Erscheinung. Und es blieb keine Kraft in mir, und meine Gesichtsfarbe veränderte sich an mir bis zur Entstellung, und ich behielt keine Kraft. Und ich hörte den Klang seiner Worte. Und als ich den Klang seiner Worte hörte, lag ich betäubt auf meinem Gesicht, mit meinem Gesicht zur Erde."

Engel stehen um diese Zeit an jeder Ecke - hier in der Donauwörther Sonnenstraße. Foto: Barbara Wild

Der Name "Gabriel" bedeutet "Meine Kraft ist Gott" – kein Name für einen Softie. Das ist aber noch nichts gegen Gabriels kriegerischen Kollegen Michael, der gegen die Mächte der Hölle kämpft und daher gewöhnlich mit einem Schwert abgebildet wird. Gabriel hingegen hält eine weiße Lilie in den Händen, als Zeichen für die Jungfrau Maria. Ihr verkündet er, dass sie einen Sohn zur Welt bringen werde. Maria ist dabei aus härterem Holz geschnitzt als Daniel. Sie erschrickt zwar ein bisschen, verliert aber bei dem Treffen nicht gleich die Besinnung:

"Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazaret zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria; denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären: Dem sollst du den Namen Jesus geben.

Geflügelte Mittler zwischen Göttern und Menschen kannten in der Antike viele Religionen. Das Wort "Engel", von griechisch "angelos", bedeutet einfach "Bote". Sie sind nur die Übermittler des göttlichen Ratschlusses. Gabriel ist daher Patron der Postbeamten, die an Weihnachten ja auch jede Menge zu tun haben.

Bizarre Hierarchie im Himmel

Genaueres über das Wesen der Engel und ihre Aufgaben im himmlischen Hofstaat muss man sich aus verschiedenen Stellen der Bibel zusammensuchen. Darum hat sich im 6. Jahrhundert ein als Pseudo-Dionysos Areopagita bekannter christlicher Autor daran gemacht, aus den spärlichen Hinweisen der Schrift eine Hierarchie der Engel zu konstruieren. Er bezeichnete sie als die "Neun Chöre". An der Spitze stehen die Seraphim, gefolgt von den Cherubim, die kennt man aus Kirchenliedern. Dann kommen Engel mit dem seltsamen Titel "Thron", es folgen weitere Rangstufen mit wunderlichen Namen ("Herrschaften", "Mächte", "Gewalten", "Fürsten"). Ganz am unteren Ende der himmlischen Ordnung schließlich stehen Erzengel und Engel. Die Seraphim als himmlisches Spitzenpersonal haben die verantwortungsvolle Aufgabe, vor dem Thron Gottes "heilig, heilig, heilig" zu rufen. Tja, der höhere Dienst, die Top-Manager – immer um den Boss herumscharwenzeln. Wie im Himmel, so auf Erden… Es fragt sich nur, warum Gott eine so wichtige Mission wie die Verkündigung der Geburt seines Sohnes einem subalternen Kurier übertragen hat.

Engel haben ganz eigen Formen - hier ein gebasteltes Exemplar, entdeckt am Christbaum in Wemding . Foto: Erich Rieder

Aufgaben gibt es für die himmlischen Heerscharen genug. Sie kämpfen, beschützen Menschen, spenden Trost oder sie preisen den Herren. Zum Beispiel in der Weihnachtsgeschichte. "Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens." So heißt es bei Lukas. Diese Worte haben wir oft gehört, aber etwas überrascht doch daran. Die Engel sprechen ihren Lobpreis. In der Vorstellung der meisten Menschen singen und musizieren sie aber, gerade zur Weihnachtszeit. Nicht so in der Bibel. Da blasen sie höchstens Posaune, aber nur als Signal zum jüngsten Gericht. In der religiösen Kunst wird das Motiv der Engelsmusik erst in der Gotik populär.

Ein aus Tannenzapfen gebastelter Engel am Christbaum in Wemding. Foto: Erich Rieder

Aus heutiger Sicht scheint wenigstens eines klar: Engel müssen Flügel haben, denn sie kommen ja vom Himmel herunter zu uns Menschen. Auch das war jedoch nicht immer so. Im Alten Testament klettern die Engel auf einer Leiter vom Himmel zur Erde und wieder zurück, so jedenfalls erblickte sie Erzvater Jakob in einer Traumvision. Nur die Seraphim und Cherubim haben Flügel, erstere sogar gleich sechs, aber sie sind ja mit anderen Aufgaben betraut und damit unabkömmlich. Die ältesten christlichen Engel-Darstellungen zeigen einfach Jünglinge, oft mit einem Stock in der Hand. Geflügelte Engel, so wie wir sie heute kennen, tauchen erst ab vierten Jahrhundert Christus auf. Allerdings waren auch diese ersten geflügelten Boten meistens noch ernst dreinblickende, erwachsen wirkende Wesen.

Kleine nackte Dickerchen

Was aber ist dann mit den Putten, an die viele Menschen denken, wenn von Engeln die Rede ist? Das Wort "Putto" kommt aus dem Italienischen und bedeutet "Knäblein". Wer kam auf die Idee, Engel so darzustellen? Betrachten wir den Sarkophag der Kaiserin Constantina, auch als Heilige Constanza bekannt. Von dieser Tochter Kaiser Konstantins des Großen weiß man nicht genau, ob sie überhaupt Christin war. Auf ihrem Grab aus Porphyr, dass heute im Vatikanischen Museum steht, sind geflügelte nackte Kindergestalten dargestellt, die Trauben ernten. Das sind allerdings keine Engel, sondern ihre antiken Vorgänger: Eroten, kindliche Verkörperungen des Liebesgottes Eros. Solche heidnischen Wonneproppen finden sich in der Spätantike auch in der christlichen Kunst. Nach ihrem Vorbild gestalteten Künstler der Renaissance und vor allem des Barocks ihre Putten. Berühmtestes Beispiel sind die Engel auf dem Bild, das der Maler Raffael (benannt nach einem weiteren Erzengel) in den Jahren 1512/1513 für die Sixtinische Kapelle in Rom malte. Die beiden Begleiter der Sixtinischen Madonna verselbständigten sich mit der Zeit und sind heute auch in der Weihnachtszeit gern gesehene Gäste in vielen Häusern.

Die Legende von Rauschgoldengel

Weihnachtsengel gibt es in allen Größen und Materialien, darum soll nur auf eine besonders traditionelle Gattung näher eingegangen werden: die Rauschgoldengel. Das Wort selbst ist zum Symbol geworden. Wenn ein Kind wie ein Rauschgoldengel aussieht, dann ist es besonders lieb anzusehen. Die in Nürnberg gefertigten Figuren heißen so, weil ihre ausladenden Faltenröcke früher aus einer dünnen Messingfolie hergestellt wurden, die man als Rauschgold bezeichnete. Eine weitverbreitete Anekdote berichtet, dass der erste Rauschgoldengel von dem Nürnberger Puppenmacher Melchior Hauser zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges geschaffen wurde. Seine Tochter war erst kürzlich verstorben und Hauser war untröstlich. Da erschien ihm das Mädchen eines Nachts im Schlaf und brachte ihn auf die Idee, einen Engel mit ihren Gesichtszügen anzufertigen. Der Handwerker führte die Idee aus, der Engel gelang ihm vorzüglich und auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt rissen sich die Käufer um die Figuren. So fand der Vater allmählich seinen Lebensmut wieder. Die Schriftstellerin Annie M. Rossbacher verriet kurz vor Ihrem Tode, dass sie diese Legende in den 1930er Jahren für ein weihnachtliches Radiohörspiel erfunden hatte. Die Geschichte machte sich selbstständig und wurde bald für eine alte Überlieferung gehalten. Wieder eine ergreifende Legende zu einer Weihnachtstradition, die sich als Erfindung herausstellt. Aber das macht eigentlich nichts. Wer mag, kann sie weiterhin für wahr halten. Wenn es um Weihnachtsengel geht, wenn es um Weihnachten geht, darf man die Dinge einfach nicht so eng sehen.

Die Weihnachtsengel sind, wie viele Bräuche zum Fest, nur noch lose mit ihren biblischen Vorgängern verbunden. Aber eines sind sie nach wie vor: Überbringer einer frohen Botschaft. Doch fürchten muss sich niemand vor ihnen.

Das Weihnachtslied zum Thema: Vom Himmel hoch, o Englein kommt

Die Engel werden gerufen, um für das neu geborene Kind zu spielen – ein Lied, das dem Jesuiten Friedrich Spee zugeschrieben wird. Der Refrain "susani, susani" hat nichts mit dem weiblichen Vornamen zu tun, sondern verweist auf das Kindlwiegen. Bei diesem mittelalterlichen Weihnachtsbrauch schaukelte die Kirchengemeinde eine Christkindpuppe in einer Wiege und sang ihr Schlaflieder. "Susani" kommt von dem mittelhochdeutschen "suse ninne", was so viel wie "sause, Wiege" bedeutet.

Morgen öffnen wir das letzte Türchen und sehen nach, wie die Krippe eigentlich aussieht – ein Stall, eine Grotte oder vielleicht eine Bambushütte?