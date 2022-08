Drei Monate 9-Euro-Ticket: Wir suchen Ihre Erlebnisse in Bus und Bahn

Drei Monate gab es Bus und Bahn zum Schnäppchenpreis. Am 1. September endet das 9-Euro-Ticket. Erzählen Sie uns von Ihren schönen, kuriosen oder negativen Erlebnissen.

So gut wie alle haben es getan: Sie haben sich einmal ein 9-Euro-Ticket gekauft und sind in den Zug gestiegen oder in den Bus. Denn wann schon war der ÖPNV so günstig?

Auch für den Landkreis zieht die Donauwörther Zeitung in der kommenden Woche Bilanz. Doch wir wollen dazu auch Ihre Geschichten hören. Was ist Ihnen während Ihrer Fahrt mit dem 9-Euro-Ticket widerfahren? Was haben Sie Besonderes erlebt? Volle Züge oder leere Bahnen? Pünktliche Busse oder komplette Ausfälle? Wen haben Sie getroffen, kennengelernt oder welche Ziele erreicht? Oder ist Ihnen das Bus- und Bahnfahren ganz vermiest worden?

Erlebnisse bis 30. August an die Redaktion der Donauwörther Zeitung schicken

Schildern Sie uns Ihre ganz persönliche Bilanz nach drei Monaten 9-Euro-Ticket. Wir freuen uns natürlich auch über die Bilder von Ihren Reisen. Wir möchten sowohl positive als auch kritische Stimmen hören. Schicken Sie uns Ihr 9-Euro-Ticket-Erlebnis bis spätestens Dienstag, 30. August, um 12 Uhr mit dem Stichwort "9-Euro-Ticket" an redaktion@donauwoerther-zeitung.de. Vergessen Sie nicht anzugeben, woher Sie kommen und eine Telefonnummer für Rückfragen. (AZ)